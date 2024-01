Grande Fratello, Sergio D'Ottavi spiazzato e deluso da alcuni gieffini: "Grande mancanza di rispetto, mi vengono i brividi"

Gossip TV

Sergio D'Ottavi deluso dal comportamento di alcuni concorrenti del Gf dopo l'uscita di Beatrice Luzzi.

L'uscita di scena di Beatrice Luzzi, a causa della perdita del padre, ha spaccato la Casa del Grande Fratello in due. Se alcuni concorrenti del reality show di Canale 5 hanno pianto e chiesto rispetto per la loro ex compagna di gioco, altri hanno pensato solo a ballare, festeggiare e ridere come se nulla fosse.

La delusione di Sergio D'Ottavi

Nella giornata di ieri, Beatrice Luzzi ha deciso di abbandonare il Grande Fratello e piangere la scomparsa del papà insieme alla sua famiglia. La reazione dei concorrenti ancora in gioco, però, è stata davvero incommentabile. Molti di loro, infatti, hanno continuato a ridere e scherzare come se niente fosse provocando la dura reazione di molti sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà.

Se fuori il conduttore Alfonso Signorini ha pubblicato un post sui social contro i concorrenti del Gf, dentro la Casa Sergio D'Ottavi non è riuscito a nascondere il suo imbarazzo e dispiacere per il comportamento di alcuni. Parlando con Marco Maddaloni, che ha invitato tutti a non cantare per rispetto di Beatrice, il nuovo concorrente ha dichiarato:

Devo dire che qui manca proprio il rispetto, prima ho visto quello ballare e ridere e mi sn venuti i brividi [...] Io tra poco vado a letto, sono abituato alla solidarietà, ci vorrebbe più rispetto. Ma anche chi non era suo amico. Ci vorrebbe una solidarietà sportiva quando succedono queste cose grosse. Anche perché nel momento in cui è stato detto si sapeva. Io e te abbiamo portato rispetto nel nostro. Ok che il dispiacere vero lo prova lei, ma la solidarietà serve.

