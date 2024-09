Grande Fratello, scontro di fuoco in diretta tra Lorenzo Esposito e Luca Galvani: "Sei un manipolatore" (VIDEO)

Gossip TV

Volano accuse tra Lorenzo Esposito e Luca Galvani durante la terza puntata del Grande Fratello: ecco cosa è successo nella Casa tra i due concorrenti a seguito delle nomination palesi.

Scontro in diretta al Grande Fratello tra Luca Galvani e Lorenzo Spolverato per via delle nomination. Il motivo? La scelta del giovane concorrente milanese ha inevitabilmente infastidito l'attore il quale, all'interno della Superled, ha accusato il suo compagno di avventura di essere falso e manipolatore.

Luca contro Lorenzo al Gf

Durante la terza puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera lunedì 23 settembre 2024 su Canale 5, Luca Calvani e Lorenzo Spolverato si sono resi protagonisti di un acceso scontro scatenatosi a seguito delle nomination palesi. "Ti levi dai cog*ioni? Lasciami stare cinque minuti. Non puoi venire sempre davanti, non posso parlare quando ca**o vuoi te" ha sbottato l'attore provocando la reazione immediata del concorrente milanese "Devi avere rispetto, non mi dire levati dai co*ioni. Pulisciti la bocca".

La situazione tra i due concorrente del Gf è degenerata durante la pubblicità e Alfonso Signorini è stato costretto a intervenire per capire meglio cosa fosse successo. A far luce sulla situazione ci ha pensato Luca che, interpellato in diretta dal conduttore, ha spiegato il reale motivo dello scontro e accusato Lorenzo di essere un manipolatore:

Lo screzio è nato da un momento tra me e lui. Eravamo in camera e io gli dissi: "Dai, nomina me, siamo proprio gli opposti". Lui mi disse: "No", e poi mi ha nominato. Ci sono rimasto molto male, è un tradimento. Poi, se io ho bisogno di silenzio, di stare da solo, lui è venuto a chiedermi scusa dopo tre secondi. Gli ho chiesto di lasciarmi stare. Non posso perdonare quando vuoi te [...] Lui tende a manipolare. Penso che sei una persona che tende a manipolare l'opinione delle persone con il tuo comportamento. Non lo fai in maniera cosciente, ma sei consapevole e attento all'opinione degli altri sul tuo conto. Ecco perché ogni volta che litighi vai a rimediare.

Tensione tra Luca e Lorenzo

Se Luca Galvani non ha nascosto il suo risentimento per nomination ricevuta, Lorenzo Spolverato, visibilmente dispiaciuto, ha provato a difendersi dalle accuse ammettendo che avrebbe voluto mandare al televoto uno dei due immuni. Non avendo avuto altra scelta, però, ha deciso di fare il suo nome. I due concorrenti riusciranno a chiarirsi e a trovare un punto d'incontro per convivere? Il Grande Fratello vi aspetta giovedì 26 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 con il secondo appuntamento settimanale.

