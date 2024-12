Grande Fratello, scatta un bacio appassionato tra Federica Petagna e Stefano Tediosi

Gossip TV

Il triangolo formato da Federica Petagna, Stefano Tediosi e Alfonso D'Apice al Grande Fratello sembra aver trovato una sua risoluzione. Dopo giorni di dubbi e incertezze, infatti, Federica ha scelto l'ex tentatore Stefano e con lui si è scambiata un appassionato bacio nella Casa.

GF, bacio appassionato tra Federica e Stefano

L'ingresso nella Casa del GF di Stefano Tediosi ha rivoluzionato i piani di Alfonso D'Apice e Federica Petagna: i due avevano partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, da cui erano usciti separati. E l'onicotecnica aveva intrapreso una frequentazione con il tentatore Stefano. Una conoscenza che si era interrotta e che è ora ripresa all'interno del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Inizialmente, c'era stato un riavvicinamento tra Alfonso e Federica, ma la gelosia del gieffino e l'indecisione di Federica sono stati la causa di una nuova rottura tra loro.

Complice anche la distanza fisica che si è creata con la divisione dei gieffini in due aree distinte della Casa del GF, sia Alfonso sia Federica hanno realizzato che, forse, è arrivato il momento di voltare pagina. Nel corso della penultima puntata andata in onda, Federica ha ammesso di voler fare chiarezza dentro di sé e che per il momento preferirebbe restare da sola. A distanza di una settimana, tuttavia, la chiarezza è arrivata e al conduttore e all'ex fidanzato Federica ha dichiarato di non provare più nulla per lui.

Anche Alfonso si è detto deluso dal comportamento dell'ex fidanzata e ha dichiarato che non la riconosce più e che non intende proteggerla come aveva fatto in precedenza. "Non ti vedo reale, vera" ha concluso Alfonso, segnando così la fine del suo rapporto con l'onicotecnica, la quale ha anche ammesso di non aver sentito la mancanza dell'ex fidanzato in Tugurio, ma di Stefano. Con quest'ultimo confronto, perciò, i due ex protagonisti di Temptation Island si sono detti definitivamente addio.

E, sembra che Federica abbia fatto la sua scelta, visto che è scattato un appassionato bacio con Stefano Tediosi mentre erano in compagnia anche di altri gieffini!

GF, Federica ha scelto Stefano: scatta il bacio tra i due inquilini: guarda il video!

Da quando Stefano è potuto rientrare nella Casa, lui e Federica hanno iniziato a riavvicinarsi, tanto che nelle scorse ore sono arrivati a scambiarsi un bacio molto appassionato.

Come mostrato da un video, tra Federica e Stefano è scattato un appassionato bacio: i due gieffini erano in salone, sdraiati sui divani, intenti a guardarsi e scambiarsi effusioni. Quando Stefano si è avvicinato, Federica ha annullato le distanze e ha dato all'ex tentatore un bacio a stampo, a cui sono seguiti altri, fino a un bacio appassionato, mentre intorno a loro gli altri gieffini chiacchieravano.

Dopo i rumors e le indiscrezioni su Federica e le sue frequentazioni avvenute prima di entrare al GF, per la gieffina è arrivato il momento di voltare pagina e la sua scelta per intraprendere una nuova storia d'amore è ricaduta su Stefano.

