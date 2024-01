Grande Fratello, scatta il bacio tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese [VIDEO]

Gossip TV

Al Gf, un video mostra che Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si sono baciati!

Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Monia La Ferrera ha scombussolato non poco Massimiliano Varrese: i due, 15 anni fa, sono stati una coppia e avevano convissuto per un anno, prima che il gieffino decidesse di chiudere la loro storia. A distanza di tempo si sono ritrovati nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e hanno iniziato a riavvicinarsi.

GF, Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si sono scambiati un bacio

In una clip notturna svelata dalla produzione del GF, i due concorrenti del programma hanno ammesso che tra loro è scattato un bacio, durante un momento di privacy avuto nel confessionale.

Ritrovatisi a parlare, sottovoce, per non farsi sentire dagli altri gieffini, Monia e Massimiliano hanno scherzato su come si fossero comportati come due ragazzini: "Due cretini di 20 anni, anzi, di 15 anni" - ha affermato La Ferrera, mentre Varrese ha replicato che è stata lei a iniziare il bacio, per di più in confessionale.

Monia si è giustificata dicendo che le sembrava naturale, perché era un luogo appartato e che pensava di baciarlo sulla guancia, non sulle labbra:

"Perchè non c’era nessuno, mi è venuto tutto naturale. Mi sembrava la guancia. E adesso? Non lo so. Non mi passava proprio nel cervello. Io mi sono girata, non pensavo… E allora? come se non ci siamo mai baciati. Però te lo sei preso? Fino a lunedì non lo saprà nessuno."

Varrese non è però sembrato dispiaciuto dell'accaduto e non sembra intenzionato a ritrattare quanto successo. Dopotutto, nelle scorse settimane, tra lui e la sua ex c'era stato un avvicinamento importante, tanto che anche altri gieffini, come Greta Rossetti, avevano notato quanto si fossero riavvicinati.

