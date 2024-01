Grande Fratello, Massimiliano Varrese a Monia La Ferrara: "Grazie a te, per la prima volta sono vero"

Gossip TV

Al Grande Fratello, Massimiliano Varrese sembra essere nuovamente coinvolto dalla sua ex fidanzata Monia.

Massimiliano Varrese, nel corso di più di tre mesi dalla sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, sui suoi sentimenti è stato piuttosto volubile, prendendosi prima una cotta per Heidi Baci e poi tornando a parlare della ex moglie e madre di sua figlia, Valentina Melis, affermando di essere ancora innamorato di lei e di sperare ancora in una possibile riappacificazione.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese: "Monia è pazzesca"

L'ingresso di un'altra sua ex, Monia La Ferrera, con il quale si è ritrovata a convivere dopo quindici anni dalla fine della loro storia, sembra però riaver messo tutto in discussione e l'attore romano ha affermato di sentirsi per la prima volta un uomo vero accanto a lei.

"Non pensavo di provare imbarazzo così, da una parte è carino, è bello, dall’altra è spaventoso - ha confessato Varrese a Monia - Se mi metto a pensare a livello relazionale non è che per forza deve prendere una forma. Tra me e te non c’è niente di razionale, però stiamo usando anche una certa maturità nell’affrontare le cose. Me l’hanno chiesto in confessionale e io gliel’ho detto che stiamo usando l’intelligenza emotiva. Non mi va di pensare a che forma potrebbe prendere la cosa tra noi, perché ci sono tante situazioni fuori, altrimenti sarebbe stato più leggero, ci saremmo buttati. Adesso stai qui dentro da un mese no? Io volevo conoscerti anche attraverso gli altri. È la prima volta che c’è Massimiliano vero fino in fondo qui dentro, sono sempre stato io, però ci sei te che mi rassereni. Se non ci fosse stata te non so come sarei stato adesso, mi sento capito e mi sento protetto."

Varrese ha parlato di Monia anche con Greta Rossetti:

"Quando è entrata non mi sono posto mai posto la cosa di qualcosa che andasse oltre. Lei mi dà quel senso di accudimento, di protezione che non ho mai trovato in un’altra persona. Lei mi tiene anche molto con i piedi per terra, perché io sono concreto, ma sono anche un artista e mi dà sicurezza, questa cosa non l’avevo mai provata con nessun’altra persona e ti devo dire che la sua presenza qui dentro mi dà serenità, cosa che avevo un po’ perso. [...] Mi sono reso conto di come lei era già a venti anni. E' pazzesca"

Monia, incalzata Fiordaliso, su Massimiliano ha dichiarato: "Non mi dispiace Massimiliano, è un bell’uomo, ha un bel carattere, è un gentiluomo. Se provo il friccicorino quando lo vedo? Quello no, però mi fa stare bene. È quello che mi manca, anche se mi fa stare tanto bene"

