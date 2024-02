Grande Fratello, scatta il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: "Tu sei matto" (VIDEO)

Gossip TV

Sergio D'Ottavi spiazza Greta Rossetti al Gf "rubandole" un bacio.

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, Sergio D'Ottavi ha spiazzato l'ex tentatrice Greta Rossetti rubandole un bacio, che potrebbe segnare l'inizio di un rapporto molto speciale.

Greta e Sergio sempre più vicini al Gf

Cresce il feeling nella Casa del Grande Fratello tra Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. I due giovani concorrenti del reality show di Canale 5 sono sempre più vicini e non perdono mai occasione di stuzzicarsi. Non solo. Nelle ultime ore è anche scattato un piccolo bacio.

Tutto è successo ieri sera quando Greta stava fumando una sigaretta nella veranda e Sergio si è avvicinato rubandole un bacio. Un gesto che ha letteralmente spiazzato l'ex tentatrice di Temptation Island: "Ma sei impazzito? Tu sei matto, ma poi era pure puntata la telecamera. Sai, io poi sono molto riservata su queste cose". "Era solo un gesto affettuoso mentre parlavamo di viaggi. È soltanto un bacio rubato" ha replicato il concorrente divertito dalla situazione.

Un piccolo bacio rubato che, però, non è passato inosservato ai numerosi telespettatori del Gf. In molti, infatti, già sperano nell'inizio di una storia d'amore tra Greta e Sergio. Sarà così? E come reagiranno gli altri concorrenti quando lo verranno a sapere? Staremo a vedere.

