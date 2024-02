Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora contro Massimiliano Varrese: "Ha cercato in tutti i modi di distruggermi perché..."

Gossip TV

È guerra al Gf tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese!

È guerra al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. I due discussi concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, non perdono mai occasione di lanciarsi velenose frecciate nella Casa e pesanti accuse.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: nuove critiche e accuse al Gf

Tensione alle stelle tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese che, nelle ultime ore, sono stati scelti dal Grande Fratello come capitani in una sfida di creatività in cui tutti i concorrenti sono stati chiamati a vestire i panni non solo di attori, ma anche di registi, scenografi, sceneggiatori e cameraman. L’attrice si è portata con sé Fiordaliso, Greta Rossetti, Maddaloni, Stefano Miele, Sergio D'Ottavi, Vittorio Menozzi e Rosy Chin, l'uomo il resto della Casa.

A criticare l'atteggiamento di Varrese è stata proprio la Luzzi. Come riportato da Biccy, infatti, la concorrente si è sfogata con il suo amico Vittorio confessando di sapere il reale motivo per il quale l'attore non la sopporta:

Non esiste che tratti delle persone così. Li tratta malissimo. Toglie loro tutta l’espressione creativa e diventa tutta sua la cosa, una manifestazione sua propria, quindi una forma di egocentrismo ed egoismo brutta. A me Max fa veramente paura. Lui ha proprio dentro un qualcosa di spaventoso e l’ho percepito da subito...

E lui sa che l’ho capito ed è per quello che ha cercato in tutti i modi di distruggermi, perché sa che io l’ho visto. Lui può essere in buona, fino a quando il minuto dopo sbrocca. Lui è una persona con la quale devi stare sempre sull’attenti. È pesante in tutto quello che fa. Guarda che è pesante anche con le ragazze, le ha fatte uscire tutte.

