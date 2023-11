Grande Fratello, Sara Ricci nuova concorrente, ma tre settimane fa dichiarava che mai vi avrebbe preso parte! [VIDEO]

Gossip TV

Sara Ricci è diventata una nuova concorrente del GF, ma solo tre settimane fa affermava che non avrebbe mai voluto partecipare al reality!

Ieri sera al Grande Fratello ha fatto il suo ingresso una nuova conocrrente: Sara Ricci, ex collega di Beatrice Luzzi nella Soap Vivere. Nonostante l'attrice di sia dichiarata molto felice di essere nel reality Mediaset, solo 3 settimane fa dichiarava che non avrebbe mai preso parte al programma di Canale5.

GF, Sara Ricci entra nel reality, ma 3 settimane fa smentiva di volervi partecipare

Alfonso Signorini ha annunciato che nella Casa di Cinecittà sarebbero entrati presto due nuovi concorrenti e uno di questi è Sara Ricci, attrice italiana nota per diversi ruoli nel mondo della serialità nostrana. In un'intervista a Tag24, di sole 3 settiamane fa, Ricci dichiaravache non avrebbe mai partecipato a reality come il GF o L'Isola dei Famosi, mostrando un certo disprezzo per quel tipo di programmi:

"Se mi piacerebbe partecipare a qualche reality? No, perché programmi come il Grande Fratello e L'Isola dei Famosi non li guardo. Non mi piacciono. Preferirei partecipare a Ballando con le Stelle oppure a Tale e Quale Show!"

Nel corso del suo ingresso, ieri sera lunedì 20 novembre, Alfonso Signorini ha rintracciato queste parole e le ha rese note al pubblico e alla stessa Ricci, chiedendo spiegazioni su quanto affermato. Ridendo, Sara Ricci ha provato a giustificarsi dicendo che aveva apprezzato i modi che il conduttore aveva avuto nei suoi confronti e, perciò, si era convinta a prendere parte alla trasmissione:

"Capisci, Alfonso, cosa mi hai fatto fare? Sì, è vero. L'ho detto. Però, mi è piaciuto il tuo modo di approcciarmi e di invitarmi. Mi voglio divertire"

