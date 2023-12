Grande Fratello: "Sara Ricci ha tirato in ballo cose di 25 anni fa per screditare Beatice Luzzi", parla un attore di Vivere

Gossip TV

Gabriele Lazzaro si schiera dalla parte di Beatrice Luzzi dopo le accuse mosse al Gf da Sara Ricci.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Dopo Massimiliano Varrese, anche Sara Ricci si è scagliata duramente contro Beatrice Luzzi rinfacciandole alcune questioni risalenti a 25 anni fa. A difendere quest'ultima dalle accuse ci ha pensato un attore della soap Vivere, Gabriele Lazzaro, che è intervenuto sui social lanciando una velenosa frecciata alla nuova concorrente.

È guerra al Gf tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda sabato 9 dicembre 2023 su Canale 5, Sara Ricci ha duramente attaccato Beatrice Luzzi rinfacciandole alcune questioni risalenti all’epoca in cui le due recitavano nella soap Vivere. Un attacco che ha provocato la reazione dell'attore Gabriele Lazzaro, che si è pubblicamente schierato dalla parte della Luzzi:

Ma l’atteggiamento di Sara Ricci? Tirare in ballo questioni di 25 anni fa per screditare Bea, entrando a gamba tesa in un contenzioso a cui estranea. "Chiedete a Endemol, chiedete a Canale5...Io non devo dire grazie, sono una professionista"...Cara Sara anche meno. Siamo attori, non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro in ballo. Quindi sì, devi dire grazie.

Il conduttore Alfonso Signorini deciderà di informare Sara dell'attacco social di Lazzaro? E come reagirà la nuova "nemica" di Beatrice? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera, lunedì 11 dicembre 2023, su Canale 5.

