Grande Fratello, Rosy Chin ha un tavolo riservato per i Ferragnez nel suo ristorante!

Gossip TV

Rosy Chin non è la Nip che il pubblico del Grande Fratello si sarebbe aspettato. La chef conosce anche i Ferragnez.

Rosy Chin non è esattamente la concorrente Nip che il pubblico del Grand Fratello ci si sarebbe aspettato. La talentosa chef, infatti, è molto nota nel mondo dello showbitz e nel suo ristorante c’è addirittura un tavolo, sempre riservato, alla coppia del momento. Di chi parliamo? Chiara Ferragni e Fedez ovviamente.

Grande Fratello, Rosy Chin: cosa fa per i Ferragnez

La nuova edizione del Grande Fratello è partita sottotono, forse a causa della nuova linea editoriale Mediaset che sta spingendo i concorrenti a rispettare alcune linee guida decisamente severe, sostenute anche da Alfonso Signorini che a Verissimo a fatto mea culpa sulle passate edizioni, per poi appioppare tutta la colpa del flop al cast. Affermazioni controverse che fanno discutere soprattutto i concorrenti, tirati in ballo senza alcun elogio nel talk show di Silvia Toffanin, che si sommano allo share totalmente a picco della seconda puntata, che ha raggiunto a malapena il 16%, un fiasco per una prima serata su Canale 5.

Nell’attesa di capire se questa linea editoriale andrà modificata, con grande dispiacere dell’Ad Mediaset, o se con il passare del tempo il pubblico premierà queste scelte, i fan del programma hanno fatto notare come la Nip Rosy Chin, tutto sia tranne che Nip. La concorrente, infatti, è una chef piuttosto rinomata con ben 389mila followers al suo seguito su Instagram. È apparsa anche nella serie tv The Ferragnez, presente alla prima su invito speciale di Chiara Ferragni, dato che per loro Rosy ha sempre un tavolo riservato nel suo ristorante, come fa sapere Dagospia.

“Il personale del ristorante della cinese Rosy Chin, nel cast del GF, dice che tutte le sere c’è un tavolo riservato a Chiara Ferragni e Fedez nel caso si presentino”, questa l’indiscrezione sui Ferragnez e il ristorante di Rosy Chin che ha fatto storcere il naso al pubblico. Nel frattempo nella casa del Grande Fratello iniziano i primi scontri dopo le Nomination che, si sa, portano sempre rancori con sé. La partita è iniziata e, sebbene non si possa cadere nel trash più assoluto, qualche metaforica coltellata alla schiena dovrà pur essere data per arrivare in finale.