Grande Fratello, Rosy Chin furiosa con i coinquilini: "Non cucino più, lasciatemi in pace!" [VIDEO]

Nella casa del GF, un litigio con i coinquilini ha spinto Rosy Chin ad allontanarsi dal gruppo. Ecco cosa è successo!

Fin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, la chef Rosy Chin ha avuto il controllo della cucina e non sono mancate le discussioni a causa del suo carattere inflessibile e della tendenza a predominare in cucina. Nel corso di una discussione avvenuta proprio in queste ore nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, la chef ha perso le staffe e sono volati stracci.

GF, Rosy Chin inflessibile: "Non cucino più"

Dopo aver ricevuto alcuni commenti poco garbati riguardanti la sua cucina e i piatti da lei preparati, Rosy Chin è andata su tutte le furie e non ha saputo nascondere il disappunto verso gli altri coinquilini del GF. La discussione si è accesa quando Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese hanno affermato che, a causa dell'uso eccessivo di burro da parte della chef, preferirebbero mangiare in bianco.

Un'affermazione che ha fatto perdere le staffe a Rosy Chin e l'ha spinta a dichiarare che non cucinerà più:

"Non costringo nessuno a mangiare la mia cucina e ciò che preparo. Ma dire che faccio abuso di burro, come dite, no, perché non è così"

La sua risposta piccata ha infastidito gli altri inquilini, che non si spiegavano il perché di tanto nervosismo e hanno cercato di mediare, complimentandosi con la sua cucina. Tuttavia, Rosy Chin non ha cambiato umore e Anita Olivieri, stanca di questo atteggiamento, le ha rinfacciato di non saper accettare neppure la più piccola critica.

Alla fine, Rosy Chin ha chiuso la discussione con un perentorio:

"Non cucino più, non mi va più di cucinare"

