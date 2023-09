Grande Fratello, Rosy Chin e Giselda Torresan a confronto: "Sei furba tu, perché sai toglierti dalle situazioni scomode"

Gossip TV

In un confronto nella Casa del GF, Rosy Chin e Giselda Torresan si sono confrontate sulle rispettive qualità. Ecco cosa è emerso!

In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata di questa sera del Grande Fratello, in onda su Canale5, nella Casa più spiata d'Italia c'è stato un tenero confronto tra Rosy Chin e Giselda Torresan. Le due gieffine hanno deciso di raccontarsi a vicenda quali sono le qualità che si riconoscono l'una nell'altra.

Grande Fratello, Rosy Chin e Giselda Torresan a confronto

Tra la chef e l'appassionata della montagna si è creata una piacevole sintonia: le due spesso chiacchierano e si ritrovano a condividere i rispettivi problemi e anche quando Giselda ha criticato l'atteggiamento degli altri inquilini, Rosy l'ha sempre rassicurata ricordandole che può contare su di lei. In un confronto nel daytime di oggi, 24 settembre, Rosy ha chiesto a Giselda di elencare delle qualità che pensa di possedere:

"Facciamo un gioco: dimmi tre qualità di Giselda, però, devi essere sincera. Non voglio che mi dici bugie, che fingi, non fare la finta svampita. La tonta come no. Anzi, facciamo così, dimmene 10 e io poi ti dico se è vero"

Giselda ha iniziato, elencando alcune qualità che diverse amiche le hanno riconosciuto, come l'essere solare e positiva, ma Rosy l'ha interrotta dicendole che voleva saper da lei solo quelle in cui si riconosceva, mandando in confusione Torresan. La chef ha deciso allora di elencare quelle che ritiene siano le qualità della gieffina, definendola furba ma in senso positivo:

"Allora te le dico io le tue: furba. Sei molto furba, perché altrimenti non saresti uscita dalla trappola in cui eri caduta. Dimmi che non sei furba perché ti mostri agli altri come 'va bene cosìì, sei in un altro modo. Sei intelligente, non sei furba nel modo cattivo. Sei furba, intelligente, ingenua, buona, piena di valori e principi. che ha sofferto nella vita quindi adesso ricorda chi è e non fa agli altri ciò che non è stato fatto a lei. Premurosa, gentile, bella, solare e forte. Io te ne ho dette dieci, ma potrei continuare fino a domani mattina"

Quando è arrivato il suo turno, anche Giselda ha ammesso di vedere delle forti somiglianze con la chef, elencando diverse qualità:

"Ma io non sono brava a descrivere...però sei troppo buona, gentile, premurosa, a volte ti vedo triste perché hai sofferto. Ma sei una bella persona, simpatica, una brava mamma e brava figlia e moglie. Hai tante buona qualità per questo noi ci troviamo"

Scopri le ultime news su Grande Fratello