Grande Fratello, Giselda Torresan sbotta contro alcuni degli inquilini: "Criticano tanto, ma poi..."

Gossip TV

Nel corso del daytime del GF, Giselda Torresan si è lasciata andare a uno sfogo contro l'atteggiamento di alcuni degli inquilini della Casa. Ecco cosa ha detto!

Giselda Torresan è una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico e nel corso del daytime del Grande Fratello si è esposta con alcune delle altre gieffine, svelando cosa pensa dell'atteggiamento degli altri inquilini.

GF, Giselda Torresan sbotta per l'atteggliamento degli inquilini

L'avventura del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signoriuni è iniziata oramai da qualche settimana e le dinamiche nella Casa si stanno rivelando pian piano. Come spesso accade, condividere uno spazio porta inevitabilmente alla formazione di antipatie e simpatie tra i vari concorrenti, come ha notato anche Giselda Torresan. In un confronto tra l'operaia, Heidi Baci e Rosy Chin, la prima ha deciso di svelare cosa pensa delle dinamiche che si sono create e che le danno da pensare:

"Ci sono dei gruppi e vai lì e stanno parlando di una persona, piuttosto che di un'altra. Io non voglio parlare male degli altri, sto nel mio piuttosto. Vedi qualcuno dire 'e vdei cos'ha fatto'. Io, insomma...Poi li vedi insieme e dici 'ma sono io sono loro?'. Capita. Criticano e poi li vedi insieme e allora sto distante da quelle persone là."

Heidi ha chiesto informazioni in più sulla questione, ma Giselda ha preferito troncare il suo discorso con una frase scherzosa: "Con me dovresti parlare di montagna". Rosy Chin, tuttavia, non ha voluto lasciar cadere del tutto l'argomento e, in un secondo momento, ha ricordato alla Torresan che può sempre contare su di lei e che se dovesse avere bisogno può ricorrere ai suoi consigli.

Scopri le ultime news su Grande Fratello