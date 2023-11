Grande Fratello, Rosy Chin affronta Letizia Petris: "Non sto più ai tuoi giochi" (VIDEO)

Gossip TV

Scontro al Grande Fratello tra Rosy Chin e Letizia Petris.

Nuove incomprensioni nella famosa Casa del Grande Fratello tra Rosy Chin e Letizia Petris. Le due concorrenti del reality show si sono rese protagoniste di un duro confronto a causa di una confessione che Fiordaliso ha fatto alla chef e che avrebbe mandato in tilt la giovane fotografa.

Rosy Chin stanca di Letizia Petris

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, Fiordaliso ha sbottato e puntato il dito contro alcuni concorrenti. Tra questi anche Letizia Petris, rea di non lasciarsi andare e di essere spesso finta. Un pensiero che, però, non è stato condiviso da Rosy Chin, che ha difeso la giovane concorrente.

Venuta a sapere delle critiche mosse da Fiordaliso, Letizia ha chiesto spiegazioni a Rosy, che però ha preferito rimanerne fuori e consigliato alla ragazza di affrontare l'argomento direttamente con la cantante:

Secondo me la cosa più giusta è chiedere direttamente a Fiordaliso. Io sto sempre in mezzo..ognuno di noi ha dei pensieri, lei evidentemente è stanca e annoiata, arrabbiata anche per l'uscita di Valentina. Io mi prendo la responsabilità di quello che dico io, non di quello che dicono gli altri. Non riporto quello che mi viene detto [...] Va bene dai, va bene ho parlato male di te, come vuoi. Nei tuoi giochi di paranoia non ci sto più.

Se Letizia si è lasciata andare alle lacrime, Rosy è stata raggiunta da Anita Olivieri, che ha cercato di capire meglio la situazione. Senza mezzi termini, la chef cinese ha rivelato di essere stanca delle paranoie della fotografa:

Basta, sono stanca. Io il quarto grado non lo voglio più. Non voglio mille paranoie. Non posso sentirmi sempre sotto sentenza soprattutto da una persona a cui ho dimostrato tutto il mio affetto. Ancora mi mette in dubbio...non le ho detto nulla, non le ho risposto male...se Fiordaliso dice una cosa rispetto il suo pensiero ma non è che se non glielo dico non le voglio bene...non mi permetterei mai di parlare male di lei.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Rosy, Anita ha dichiarato:

Tu lo sai però che poi ti prendi tutte le conseguenze, dentro al letto ci devi tornare. Sta piangendo ora, io gliel'ho detto che tu ci tieni. Sai tutte le fragilità che ha. Per carità, non ti devi prendere tutti i suoi pesi, ma le devi ricordare con calma che anche tu hai le tue difficoltà, i tuoi momenti di crollo".

