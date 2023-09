Grande Fratello, riparte il reality di Alfonso Signorini con una novità importante: ecco quale

Gossip TV

Per la nuova edizione del reality del GF condotto da Alfonso Signorini arriva un'importante novità: ecco quale!

Ripartirà questa sera, 11 settembre, su Canale5 la nuova edizione del Grande Fratello, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. In attesa di conoscere i nuovi concorrenti del programma, scopriamo insieme un'altra novità della versione rinnovata della trasmissione.

GF, svelata una delle novità di questa edizione!

In seguito all'ondata di cambiamento portata avanti da Mediaset, anche il GF ha cambiato volto, decidendo - come ha dichiarato a Verissimo Signorini, di tornare alle origini, non solo nel nome, ma anche nel format. Non più GFVip, ma solo Grande Fratello, perché nella Casa più spiata d'Italia faranno il loro ingresso anche i concorrenti non vip. Fino ad ora, le pagine ufficiali del reality ne hanno presentati 6 (3 vip e 3 non vip), ma i concorrenti in totale saranno ben 24: tutti pronti a mettersi in gioco e a raccontare le loro storie e ad emozionare il pubblico da casa.

Tra le ultime novità, questa sera, esordirà come opinionista anche Cesara Buonamici, volto del TG5, e spalla di Signorini: "Ho conosciuto tutti i concorrenti e mi sono piaciuti tutti. Non vedo l'ora di vederli all'opera", ha dichiarato la giornalista a Verissimo. E sarà anche la prima volta in trasmissione per Rebecca Staffelli, nuova inviata social del programma, e per Andrea Dianetti e Annie Mazzola, i due nuovi volti del GF Party. In attesa della prima puntata della nuova edizione, un'alta indiscrezione è emersa sulle novità del reality.

A rivelarlo è stato l'insider titolare dell'axccount X Agent Beast, noto per le indiscrezioni legate al mondo dei programmi tv. Sul suo profilo, infatti, l'insider ha rivelato che il nuovo GF non avrà coreografie o balli all'interno della Casa:

"Un primo cambiamento significativo nello stile dello spettacolo. Niente più balletti e coreografie all'interno della casa, segnando così una svolta rispetto alle edizioni precedenti."

Una novità che ha già provocato non poche polemiche tra il pubblico più affezionato ai momenti di spettacolo nel programma. Già qualche giorno fa, Agnel Beast aveva dichiarato che il reality si sarebbe concluso a gennaio 2024, anticipando la sua conclusione di diversi mesi: per scoprire se sarà davvero così, non ci resta che attendere.

