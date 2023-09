Grande Fratello, svelati i primi concorrenti ufficiali, 3 famosi e 3 non famosi: ecco chi sono

Gossip TV

Tv Sorrisi e Canzoni ha ufficializzato i primi sei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, al via da lunedì 11 settembre 2023. Il cast dell'ottava edizione sarà, come già noto, equamente divisa tra concorrenti Vip e Nip, scelti negli scorsi mesi dai vari casting effettuati in tutta Italia. Il magazine diretto da Aldo Vitale, oltre a confermare alcuni nomi ha annunciato altri tre concorrenti ufficiali.

“Il Grande Fratello sta per tornare e cambierà un po’ la filosofia: ci saranno mischiati vip e persone non famose” – le parole di Aldo Vitale, direttore di Sorrisi – Possiamo dirvi che ci saranno Giselda Torresan, un’operaia non famosa di Treviso. Vittorio Menozzi, un ingegnere che vive a Parma. Alex Schwazer, il grande campione di marcia. E ancora Grecia Colmenares un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, una grande attrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi”.

Vittorio Menozzi è un giovane modello di 21 anni, laureato in ingegneria gestionale e gestione industriale. Ha sfilato per importanti brand come Dolce e Gabbana e Missoni.

Giselda Torresan, operaia, è un'appassionata di fotografia ed grande esperta di trekking. Su Instagram conta più di 100 mila follower e vanta anche un’intervista a Il Messaggero grazie alla sua passione per la montagna.

Letizia Petris, 24 anni, fotografa, è di Riccione ed è laureata in Digital Comunication.

