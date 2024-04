Grande Fratello, reunion a Milano per Rosy Chin, Anita Olivieri e altri gieffini!

Gossip TV

Dopo la fine del GF, alcuni dei concorrenti si sono ritrovati a Milano: tra questi Rosy Chin e Anita Olivieri!

La diciassettesima edizione del Grande Fratello si è già conclusa da qualche settimana, ma i gieffini non perdono occasione per rivedersi e organizzare reunion ogni volta che possono. L'ultima si è svolta nel corso della giornata di ieri, 4 aprile, a Milano, tra Anita Olivieri e Rosy Chin, che nella Casa hanno stretto una forte amicizia.

GF, Anita Olivieri e Rosy Chin si ritrovano a Milano per una reunion!

Nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, tra Rosy Chin e Anita Olivieri è nata una bella amicizia, cementata anche dalla comune antipatia per Beatrice Luzzi. Con l'attrice, infatti, le due concorrenti hanno avuto diversi scontri, nati dai commenti a volte duri di Luzzi e dalla tendenza a vittimizzarsi delle due concorrenti nip. I fan ricorderanno lo scontro avvenuto in occasione della puntata andata in onda il 31 dicembre 2023, quando Anita Olivieri e Rosy Chin accusarono Beatrice Luzzi di essere insensibile e di sfruttare le fragilità altrui. Sui social divenne virale il video in cui la plurilaureata piangeva disperata, dopo che Luzzi l'aveva definita "dissacrante" e la chef italo-cinese si scagliava contro Beatrice, a stento trattenuta da Giuseppe, gridandole di non avere un cuore.

Il loro legame si era mostrato anche in occasione dell'elezione del primo finalista del GF: dopo che era stato annunciato il nome di Beatrice Luzzi e bisognava scegliere i prossimi candidati alla finale, i gieffini - che dovevano essere ignari del reale significato delle nomination - avevano nominato alcuni compagni e sia Anita sia Rosy si erano nominate a vicenda. Ovviamente, per giustificare questo gesto, che sembrava andare contro la loro tanto dichiarata amicizia, avevano dichiarato che, al di là del gioco, loro restavano amiche e che le nomination erano parte del GF e che, a quel punto, erano tutti nominabili.

Nonostante qualcuno potesse mettere in dubbio la loro amicizia, le due gieffine si sono ritrovate a Milano, dove hanno trascorso un'intera giornata, in compagnia anche di Alessio Falsone, attuale fidanzato di Anita. Sui social delle due gieffine sono apparse stories in cui le ragazze si mostravano in giro per Milano, in Piazza Duomo per un selfie, e poi hanno cenato insieme a un'altra coppia del programma: quella di Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti. A tstimonianza di questa piacevole giornata insieme, Anita ha postato uno scatto sui social, in cui tutti i gieffini della reunion sono felici e sorridenti seduti intorno a un tavolo.

Rosy Chin e Anita insieme in piazza Duomo pic.twitter.com/cmb9m0lSqE — disagiotv (@disagio_tv) April 5, 2024

Che questi rapporti siano sinceri o meno lo dirà il tempo: nella Casa, in realtà, durante i 6 mesi in cui hanno convissuto, i gieffini hanno spesso dato prova di non avere molta empatia tra loro, come in occasione della perdita del padre di Beatrice Luzzi o del malore di Giuseppe Garibaldi. Eppure sembra che tra alcuni di loro si sia effettivamente creato un forte legame e che anche fuori dalla Casa di Cinecittà questa amicizia stia continuando.

Scopri le ultime news su Grande Fratello