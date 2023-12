Grande Fratello, Rebecca Staffelli svela cosa pensa di Sara Ricci: "Altezzosa e irritante"

Gossip TV

La responsabile social del GF, Rebecca Staffelli, ha svelato cosa pensa di uno dei nuovi volti del programma: Sara Ricci!

Al Grande Fratello l'attrice Sara Ricci non è riuscita a conquistarsi le simpatie di nessuno tra gli inquilini con il suo modo di fare alquanto altezzoso, ma sembra che anche al di fuori della Casa di Cinecittà la gieffina non sia molto amata. Anche Rebecca Staffelli, l'inviata social del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha avuto da ridire sul suo comportamento.

GF, Rebecca Staffelli si espone su Sara Ricci: "Altezzosa e irritante"

Non solo le liti con Beatrice Luzzi, ex collega della soap Vivere, ma anche l'evidente snobismo con cui tratta gli inquilini della Casa hanno portato a Sara Ricci la nomea di gieffina meno amata. Anche Letizia Petris le ha fatto notare che con il suo comportamento dimostra apertamento un certo disprezzo per gli altri concorrenti:

"Qui siamo tutti uguali, Grecia è una star internazionale, Beatrice e Massimiliano sono attori, Rosy è una chef, ma nessuno di loro si comporta come fai tu..."

A quanto pare, anche Rebecca Staffelli ha notato questo comportamento da snob e ha deciso di dire la sua, esponendosi sui social anche in merito alla lite che Sara Ricci avrebbe avuto con la costumista del reality. Su Twitter, infatti, Staffelli ha dichiarato di trovare di pessimo gusto le parole di Sara e che dovrebbe limitare certe uscite:

"Sono un po' scioccata dall'atteggiamento da diva e altezzoso di Sara. Non mi ha fatto impazzire. Trovo sia poco elegante dire a qualcuno 'io sono più famosa di te', ho un' immagine e una carriera alle spalle, non puoi capire'. Un po' meno, Ho sentito anche il discorso con Letizia e quanta arroganza. Neppure io ho una carriera alle spalle, ma se un domani ce l'avessi non mi comporterei mai così. Non trovo sia un bell'esempio per noi giovani sentirsi così al di sopra di tutti, perché ho una carriera nel mondo dello spettacolo. Buon per te, ma anche Michael Jackson era in grado di mantenere i piedi per terra."

