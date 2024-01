Grande Fratello, "Pier Silvio Berlusconi sarebbe rimasto stregato da Samira Lui", il retroscena

Gossip TV

La modella italo-senegalese, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, avrebbe colpito l'Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

La modella italo-senegalese Samira Lui, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, avrebbe colpito niente di meno che l'Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. A rivelare la scottante indiscrezione, il portale di Roberto D'Agostino, Dagospia.

Grande Fratello, Samira Lui avrebbe stregato Pier Silvio Berlusconi

L'ex gieffina dopo la sua permanenza nella Casa, approderà presto come valletta a La Ruota della Fortuna, il game show che tornerà sulla rete Ammiraglia Mediaset condotto da Gerry Scotti.

“Le malelingue sostengono che la “promozione” di Samira sia stata una decisione presa direttamente da Pier Silvio Berlusconi”, sussurra Dagospia "una ragazza che non sarebbe insomma una pupa da esposizione. Sa stare a tavola, sa come tenere le posate e con i giornalisti si mostra umile. Al “GF vip” si aspettavano che una bonazza di tali fattezze scatenasse il delirio sentimentale nella Casa e invece ha mantenuto un profilo basso: zero scandali. Samira vive a Napoli con il fidanzato Luigi Punzo, conosciuto a Formentera, e dietro gli occhi da micia nasconde una determinazione d’acciaio"

Ma non è finita qua, secondo sempre i beninformati, Berlusconi si sarebbe fatto immortalare sorridente e abbracciato a Samira nel corso del brindisi di Natale organizzato dall'azienda intorno a tutti i dipendenti di Cologno Monzese. Uno scatto alquanto insolito per l'Amministratore delegato di Mediaset.

"Chissà se la stima professionale mostrata da Pier Duri a Samira, con annesso abbraccio polipesco, ha infastidito Silvia Toffanin. Ah, non saperlo…" ha aggiunto ironicamente Dagospia.

La 25enne nata a Udine, di origini senegalesi dalla parte del padre, nel corso della sua avventura al Grande Fratello ha conquistato anche Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese che si è poi dichiarato alla Luzzi. Samira era stata già valletta a Tale e Quale Show e nel ruolo di Professoressa a L’Eredità. Nel 2017 ha invece partecipato a Miss Italia conquistando il terzo posto.

