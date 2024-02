Grande Fratello, Perla Vatiero svela se lascerebbe il programma per seguire Mirko Brunetti

Gossip TV

Dopo l'uscita di Mirko Brunetti dalla casa del GF, Perla Vatiero lo seguirebbe? Ecco cosa ha risposto la gieffina.

Le dinamiche tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello hanno emozionato i fan della coppia, che hanno sperato di vederli tornare insieme in questi mesi di tira e molla dentro e fuori la casa. L'entrata dell'ex gieffino nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini aveva riacceso le speranze dei Perletti, i fan della coppia, di vedere un ritorno di fiamma tra loro. Tuttavia, ieri sera, 18 febbraio, Mirko ha dovuto lascicare il programma senza poter dire addio all'ex fidanzata.

GF, Perla lascerebbe il programma per seguire Mirko? Ecco la risposta della gieffina

Prima di abbandonare di nuovo il reality, Mirko ha lasciato una lettera per Perla: la gieffina l'ha letta in compagnia di Letizia Petris, Greta Rossetti e Rosy Chin, scoppiando poi in lacrime. Nel corso della serata, conversando con Letizia Petris, l'ex concorrente di Temptation Island ha risposto a una domanda della fotografa. Letizia le ha chiesto se per Mirko sarebbe disposta a lasciare il programma.

Perla ha ammesso che, benché molto tentata di poter stare con l'x fidanzato, ha deciso di entrare al GF per un suo percorso personale e ha tutta l'intenzione di portarlo a termine, sia per sé stessa, sia per tutti i fan che l'hanno sempre sostenuta:

"Se mi chiedessero di uscire per Mirko io direi che sicuramente la mia voglia di correre da lui e di vivermi qualcosa con lui non sotto le telecamere è tantissima, ma in questo momento devo essere lucida a finire questo percorso, perché se inizio una cosa ad oggi la voglio portare a termine. Se ho preso la scelta di stare qui non posso tirarmi indietro, soprattutto anche per rispetto delle persone che hanno lavorato per me, che mi appoggiano, che ci sono, tutte le persone che credono in me, anche i cosiddetti fan, persone che mi guardano, che credono in me, che mi hanno sostenuto in questi mesi qui dentro, sembra poco, ma loro per me danno tanto, sono la mia base di tutto. Se io sono qui è grazie a loro, se sono ancora qui è grazie a loro e io non posso fare questo a loro, come non posso fare questo a me stessa, perché io sono qui dentro e mi sto migliorando giorno per giorno con tutti, a livello caratteriale e di crescita personale, anche solo nel conoscere la storia delle persone per me è tanto e penso che abbandonare il gioco sarebbe una sconfitta personale, anche perché se la persona mi ama, ad oggi che manca un mese mi aspetta fuori"

La risposta di Perla ha diviso il web, tra chi si è detto d'accordo con il suo ragionamento e chi, invece, ritiene che questa sia l'ennesima prova che l'interesse per Mirko potrebbe non essere così forte.

Scopri le ultime news su Grande Fratello