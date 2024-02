Grande Fratello, Mirko lascia la Casa e scrive piangendo una lettera a Perla

Gossip TV

Oggi, Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello dopo avervi fatto ritorno nella puntata di mercoledì 14 febbraio. Il 26enne, ha trascorso alcuni giorni insieme a Perla nel tugurio e i due si sono confrontati a lungo, non sempre trovandosi d'accordo.

Grande Fratello, Mirko Brunetti lascia la Casa e scrive piangendo una lettera per Perla

Prima di lasciare il reality, Mirko, in lacrime, ha scritto una lettera alla Vatiero.

"Perlì non sapevo che non sarei tornato, e stavolta ti scrivo io con le lacrime agli occhi. Distaccandoci ho capito che la razionalità non ci porta da nessuna parte e che ho ancora bisogno di passare del tempo con te…" ha scritto Brunetti. Lacrime anche per Perla che non sapendo fosse uscito, ha rimpianto di non averlo abbracciato prima che entrasse nel confessionale.

Nonostante i tanti fan sognassero un vero e proprio ritorno di fiamma o anche un semplice bacio, Mirko e Perla hanno principalmente parlato anche se le loro parole sono state importanti.

"Nel momento in cui sto con lei - ha confessato Mirko a Maddaloni - se un’ora prima ho pensato “io e lei non possiamo stare insieme” mi cambia il pensiero. Mi diventano normali troppe cose, nello stare insieme, nella complicità… E’ vero, siamo stati cinque anni insieme. Per Perla scalerei una montagna a prescindere non è perché le ho voluto bene per cinque anni ma perché quel sentimento non se n’è mai andato. Se mi dici “fallo per un’altra”…Ci eravamo annullati."

