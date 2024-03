Grande Fratello, Perla Vatiero pronuncia la N-Word ed è bufera sul web: la gieffina è a rischio eliminazione!

Gossip TV

Al GF, Perla Vatiero potrebbe rischiare grosso: la concorrente, infatti, ha commentato un avvenimento della suite usando la N-Word e scatenando l'indignazione del web!

Al Grande Fratello è esplosa una nuova polemica a causa di Perla Vatiero: l'ex concorrente di TI, infatti, parlando dei ballerini cubani presenti nella suite del reality di Canale5 ha adoperato la N-Word e sul web si è scatenata l'indignazione. La gieffina potrebbe rischiare la squalifica!

GF, Perla Vatiero pronuncia la N-Word ed è polemica sul web!

A pochi passi dalla finale del GF, che andrà in onda lunedì 25 marzo, come svelato da Alfonso Signorini, Perla Vatiero è a rischio squalifica. La concorrente, infatti, si è lasciata sfuggire la N-Word mentre raccontava dei balli a cui ha assistito nella suite, dove insieme ad altre gieffine è stata intrattenuta dai ballerini cubani mandati dalla produzione.

Tutto è successo nella serata di venerdì 15 marzo, quando il GF ha offerto alle gieffine la possibilità di godersi una festa tutta per loro in suite, dove sono state raggiunte dai ballerini cubani. Tra loro, anche David Mesa, ex corteggiatore di Ida Platano. Le gieffine hanno gradito molto la sorpresa, commentando positivamente l'avvenenza dei ballerini e quando sono tornate in Casa hanno raccontato agli altri inquilini come si era svolta la festa.

E raccontando ad Alessio Falsone cosa era successo, Perla Vatiero ha pronunciato la N-Word, correggendosi subito dopo:

"Ieri c'erano i n**** di là... cioè c'erano i ragazzi"

La gaffe non è però passata inosservata sul web e sono espolse le polemiche: molti utenti, infatti, hanno giustamente ritenuto offensivo il comportamento di Perla e ora ne chiedono a gran voce la squalifica. Già nell'edizione del 2020 era accaduto qualcosa di simile, quando Fausto Leali si rivolse a Enock Barwuah usando la N-Word e fu duramente redarguito dal concorrente:

"Da casa ci guardano, non deve passare questo parola. Questa è una parola che non deve essere detta"

