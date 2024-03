Grande Fratello, Alfonso Signorini smaschera Perla sulla metafora delle scarpe: "Ecco cosa significa!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale5, Alfonso Signorini ha dato la sua interpretazione sulla famosa metafora delle scarpe usata da Perla, Sergio e Greta.

Questa sera, al Grande Fratello, il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di smascherare Perla Vatiero sulla metafora delle scarpe usata durante un video notturno. Secondo il conduttore del programma di Canale5, quelle parole in codice erano riferite all'ex concorrente di TI e ad Anita Olivieri.

GF, Alfonso Signorini smaschera Perla Vatiero sulla metafora delle scarpe: "Ti stai arrampicando sulle scarpe" [VIDEO]

In un video notturno del GF, si vede Perla che parla con Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti sotto le coperte: al centro del discorso una curiosa chiacchierata su un paio di scarpe! Ai fan del programma, questo discorso ha scatenato una certa preoccupazione, perché temevano che la scarpa nuova fosse Alessio Falsone, mentre la vecchia Mirko Brunetti, con conseguente fine delle speranze dei Perletti di veder tornare insieme i loro beniamini.

In realtà, Signorini ha dato la sua interpretazione della metafora delle scarpe:

"La scarpa vecchia sei tu, quella nuova è Anita. Ma scommetto, Perla, che adesso mi smentirai!"

Come predetto, Perla ha, invece, dichiarato che si trattava di un discorso riferito a Sergio e Greta, ma il conduttore l'ha smascherata e le ha detto apertamente: "Ti stai arrampicando sugli specchi, ti eri preparata questo discorso!". Il conduttore ha quindi messo alle strette Perla e la ragazza ha ammesso che il venditore di cui parlava nel suo discorso era Signorini, confermando anche la teoria su di lei e Anita e la conseguente opinione di Alessio Falsone su entrambe!

Signorini ha cercato di indagare sul perché Perla fosse così interessata all'opinione di Alessio Falsone, ma la ragazza non si è voluta sbilanciare. Così il conduttore ha chiesto in separata sede prima a Sergio D'Ottavia e poi a Greta Rossetti cosa significasse la metafora delle scarpe e mentre il primo ha cercato di sviare il discorso, Greta ha rivelato che non c'era nulla di male nel voler piacere e di saperlo! Infine, anche Alessio Falsone è stato interrogato e il concorrente ha ribadito che tra loro c'è solo amicizia, visto anche che Perla è fidanzata.

