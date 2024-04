Grande Fratello, Perla Vatiero nei guai con il Codacons? Ecco cosa è successo!

Gossip TV

La vincitrice di questa edizione del GF, Perla Vatiero, potrebbe subire presto le ire del Codacons. Vediamo insieme cosa è successo!

Per Perla Vatiero, vincitrice di questa edizione del Grande Fratello, potrebbero esserci presto guai dal Codacons? Stando ad alcune recenti dichiarazioni del presidente Gianluca Di Ascenzo si potrebbero avviare delle indagini sulle sponsorizzazioni non autorizzate di cui si è resa protagonista la gieffina del reality di Canale5 su Instagram.

GF, Perla Vatiero sotto accusa da parte del Codacons? C'entrano le sue dirette su Instagram...

La vincitrice del GF, infatti, è solita intrattenere i suoi followers con diverse dirette Instagram e durante alcune di queste ha pubblicizzato alcuni prodotti, senza però rendere noto che si trattasse di sponsorizzazioni. Dopo il caso Chiara Ferragni, il Codacons è deciso più che mai a monitorare tutte le sponsorizzazioni non autorizzate degli influencer e la loro gestione.

E nel caso di Perla Vatiero, sembra che la gieffina non solo abbia provato a nascondere la dicitura che indicava che i prodotti che mostrava ai fan erano sponsorizzati, ma abbia anche iniziato a promuovere prodotti non proprio originali, incassando anche bei compensi in questo caso. Durante un'intervista a SDLTV, il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, ha dichiarato di essere fermamente intenzionato ad aprire un'indagine sulla gieffina.

A fargli notare la situazione ambigua in cui versa Perla Vatiero è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha sottolineato che se davvero si tratta di pubblicità occulta e prodotti truffa, allora, è necessario che il Codacons intervenga:

"La ragazza che ha vinto il Grande Fratello sta sponsorizzando dei falsi guru e dei siti di scommesse. Fossi in voi io le darei un occhiata perché non è giusto che Chiara Ferragni paghi per tutto mentre la Vatiero fa come vuole, fa pubblicità occulta e soprattutto di prodotti truffa”

E Di Ascenzo ha risposto con un secco, ma severo: "Me lo segno e indagheremo"

