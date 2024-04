Grande Fratello, Perla Vatiero gelosa di Angelica Baraldi? La gieffina interviene e sbotta: "Ci tengo a dire che..."

Gossip TV

Perla Vatiero, vincitrice di questa edizione del GF, ha svelato se sono vere le voci di una sua gelosia nei confronti di Angelica Baraldi. Ecco cosa ha raccontato!

La vincitrice di questa edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero, si sta godendo il successo derivato dalla vittoria del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e, in attesa di scoprire cosa le riserverà il futuro, intrattiene i fan sui social con diverse dirette Instagram. Nel corso di una di queste ha anche deciso di rispondere a una domanda che i fan le hanno rivolto in più di un'occasione in passato: è gelosa di Angelica Baraldi? Stanca di sentirselo chiedere, Perla ha finalmente detto come stanno le cose. Ecco cosa ha raccontato.

GF, Perla Vatiero svela quali sono i rapporti con Angelica Baraldi: "Ci tengo a precisare che..."

Angelica Baraldi nella casa del GF aveva stretto un legame molto forte con Mirko Brunetti, grande amore di Perla Vatiero e con cui, dopo la parentesi di Temptation Island, la gieffina è tornata insieme. Data la vicinanza tra i due concorrenti, spesso anche il conduttore Alfonso Signorini ha ironizzato sulla natura della loro amicizia, lasciando intendere che potesse esserci altro.

Già durante il reality, Angelica Baraldi - che aveva abbandonato la Casa - si è trovata a rispondere delle accuse degli agguerriti Perletti, che si sono scagliati contro di lei, accusandola di volersi intromettere tra i loro beniamini. La gieffina non solo ha smentito con forza questa accusa, ma in seguito ha anche ammesso di essere una fan della coppia e di voler veder trionfare il loro amore.

Ora, però, anche Perla Vatiero ha deciso di svelare quali sono i reali rapporti con Angelica e ha risposto alla domanda se prova della gelosia nei suoi confronti. La vincitrice del GF ha raccontato che per lei sarebbe assurdo essere gelosa del legame tra Mirko e Angelica e che non c'è assolutamente nessun astio tra lei e l'altra concorrente, anche se al momento non hanno ancora programmato di vedersi:

"Allora ragazzi di queste domande ne ho davvero tantissime. Ci tengo a chiarire questa situazione nei confronti di Angelica. Io non sono assolutamente gelosa della loro amicizia e mai lo sarò e questo l’ho detto anche più volte all’interno della Casa. Un’altra cosa che voglio chiarire è che tra me e Angelica non c’è assolutamente nulla che non va, ci sentiamo. Avremo modo ovviamente di vederci, siamo prese da mille cose per ora quindi non abbiamo ancora avuto il tempo di andare a cena insieme ma comunque non ci siamo assolutamente allontanati perché io non voglio o perché io sono gelosa di Angelica, ragazzi, assolutamente no."

GF, Perla Vatiero svela in che rapporti è con Angelica Baraldi: ecco tutta la verità!

Già Angelica aveva dimostrato di essere molto legata a Perla Vatiero, quando dopo l'annuncio della sua vittoria le aveva dedicato un post su Instagram, pubblicando alcuni scatti che le ritraevano insieme durante la festa post-GF. Nella sua dedica, Angelica si era detta fortunata ad aver conosciuto una persona come Perla e di potersi dichiarare sua amica.

Baraldi era anche arrivata fuori la casa del GF, in occasione del compleanno di Perla per farle una sorpresa e aveva accolto Mirko Brunetti a casa sua e del fidanzato Riccardo, provocando l'ironia di Alfonso Signorini.

Nonostante si fossero diffuse voci di un possibile allontanamento di Angelica a causa della gelosia di Perla nei suoi confronti, le ultime dichiarazioni della Vatiero hanno smentito categoricamente che tra loro ci siano sentimenti come astio e gelosia.

