Grande Fratello, Perla Vatiero affonda Greta Rossetti dopo la diretta: ''Non si è fatta scrupoli''

Perla Vatiero, dopo la puntata del Grande Fratello su Canale 5, lancia una bella stoccata a Greta Rossetti.

Nella puntata del Grande Fratello, in onda su Canale 5 in prima serata, si è affrontato uno spinoso argomento che ha associato la gieffina Angelica Baraldi all’infiammato triangolo formato da Perla Vatiero, Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Mentre Massimiliano Varrese fa notare alla collega Nip che il suo atteggiamento non è corretto nei confronti della fidanza ufficiale di Mirko, Perla ne approfitta per tirare una bella stoccata alla rivale. Ecco cosa è successo nella notte nella Casa del GF.

Grande Fratello, Perla difende Angelica e attacca Greta: cosa è successo nella notte

L’ingresso al Grande Fratello di Mirko Brunetti ha messo in moto una serie di meccanismi di primo piano nella casa più spiata d’Italia. Prima la riconciliazione con Greta Rossetti, poi l’ingresso in casa con l’ex fidanzata storica Perla Vatiero - mollata al falò di confronto finale proprio in favore dell’avvenente tentatrice di Temptation Island - poi la vicinanza sospetta con Angelica Baraldi, che non si fa scrupoli a trascorrere del tempo con il collega nonostante le critiche. Nel corso dell’ultima puntata del GF, andata in onda in prima serata su Canale 5, Angelica è stata accusata di provocare costantemente Mirko e di aver voluto intrecciare un’amicizia con Perla, proprio per tenere a bada la sua ex e separarli il più possibile.

Massimiliano Varrese ha commentato la vicenda, ammettendo di trovare fuori luogo e fin troppo provocatorio l’atteggiamento della Baraldi, che dovrebbe portare rispetto a Greta e alla relazione con Mirko. Inutile dire che la gieffina ci è rimasta male, dato che dall’inizio del programma le è stato dato velatamente o meno della “gatta morta” da un po’ tutta la casa. Perla, che ha ricevuto una sorpresa inaspettata da Giuseppe Garibaldi, ha spezzato una lancia a favore di Angelica, cogliendo l’occasione per lanciare una provocazione alla sua rivale, Greta.

“Lei [Greta] ha anche vissuto determinati contesti e dovrebbe sapere come funziona. Vabbè Max ti posso dire anche una cosa. Non diciamo cose non precise. Vanno compresi i contesti e lei dovrebbe capirli perché li ha vissuti in altri programmi. Parlo anche di contesti più estremi dove ci sono proprio queste dinamiche. Quindi dire che può fraintendere o non capire il contesto non è giusto. Scrupoli di che? Parliamo di una persona che… non voglio andare oltre dai. Non si è fatto lo scrupolo quando era dal opposto. Anche se ha vissuto in quel contesto dove era anche giusto non farsi scrupoli”, riporta Biccy.

Dopo il suo ingresso al GF, Perla e Mirko hanno avuto un confronto e il gieffino si è mostrato più confuso che mai. Sebbene Brunetti, infatti, professi amore per la sua Greta, è certo che la presenza della ex in casa non stia aiutando a chiarire le idee sul futuro, soprattutto perché il rapporto con Vatiero si è interrotto bruscamente senza il giusto epilogo, consono ad una relazione importante e lunghissima. Cosa accadrà nelle prossime settimane?

