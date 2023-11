Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi prepara una sorpresa per Perla Vatiero e le porta la colazione a letto [VIDEO]

Gossip TV

Continua il corteggiamento di Giuseppe Garibaldi verso Perla Vatiero nella Casa del GF. Ecco cosa ha fatto per lei il gieffino.

L'entrata di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello ha portato non pochi scombussolamenti: non soltanto in Mirko Brunetti, suo ex fidanzato, con il quale sembrano esserci diversi avvicinamenti e momenti di tenerezza, ma anche in Giuseppe Garibaldi.

GF, Giuseppe Garibaldi porta la colazione a letto a Perla Vatiero!

Il bidello, dopo la fine della storia con Beatrice Luzzi, ha iniziato a dimostrare un certo interesse per la nuova arrivata nella Casa di Canale5. Poco prima che Alfonso Signorini annunciasse l'arrivo di Perla nel reality Mediaset, il gieffino aveva lasciato intendere di trovare molto attraente l'ex di Brunetti, commentando con uno squallido "Se entra Perla in casa, mi passano i pensieri" e provocando la reazione infastidita di Mirko, il quale aveva messo in guardia il coinquilino, dichiarando:

"Ti spacco di botte se ci provi"

Nonostante Perla non abbia dato alcuna indicazione di provare una qualsivoglia simpatia per il gieffino, ma anzi, continua a gravitare - ricambiata - intorno a Mirko, pur cercando di viversi la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, Garibaldi sembra intenzionato a conquistarla. Come ha dimostrato un video del daytime del reality, il bidello ha deciso di farle una sorpresa e le ha portato la colazione a letto. Dopo averle preparato un vassoio con diverse leccornie, il gieffino si è avviato nella stanza dove Perla riposava, sperando di trovarla già sveglia, ma restando deluso di vederla ancora addormentata. Così, le ha lasciato il vassoio proprio di fianco al letto, suscitando la reazione di Fiordaliso. La cantante ha assistito alla scena e ha commentato ironicamente insieme ad Alex Schwazer con un:

"Vuoi che lo uccida Mirko!?"

