Grande Fratello, per Lorenzo Spolverato in lacrime, riemerge un trama del passato: "Shaila non sa nulla"

In questi giorni Lorenzo Spolverato è al centro dell'attenzione per motivi personali e mediatici. All'interno della Casa, il gieffino ha deciso di porre fine alla relazione con Shaila Gatta, lasciandola profondamente addolorata.

Lo sfogo emotivo di Lorenzo: "Ho paura di rivivere quel dolore"

Ieri, Lorenzo è crollato emotivamente, trovando conforto in Pamela Petrarolo. Tra le lacrime, ha confidato:

"Quella cosa… non ce la faccio. Ho paura, ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Ho paura di impazzire. Divento matto, alcune volte c’ho provato. Io non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo. Per quello che non l’ho mai tirato fuori e non potrò mai dirlo."

Pur senza entrare nei dettagli del trauma che lo tormenta, Lorenzo ha lasciato intendere che si tratta di un evento profondo e doloroso che non ha mai condiviso nemmeno con le persone a lui più vicine.

Pamela, colpita dalla sofferenza di Lorenzo, ha cercato di offrirgli sostegno e incoraggiamento, consigliandogli di rivolgersi a professionisti:

"Tu hai paura di rivivere questa cosa e di non farcela… Parlarne è un atto di grande coraggio. Ti sembra di impazzire, ma non succederà, perché sei più forte di quello che hai vissuto. La tua vita ha un valore enorme e non puoi permettere che il male vinca sul bene. Se attraversare questo dolore è ciò che serve per raggiungere la serenità, devi farlo."

Ha poi aggiunto parole di conforto, sottolineando quanto sia importante per Lorenzo affrontare il suo passato non solo per se stesso, ma anche per chi lo ama:

"Hai sofferto troppo per non vedere la luce. Devi essere aiutato da chi ha gli strumenti per farlo. Il gesto di non parlarne con i tuoi o con Shaila per proteggerli è stato di grande altruismo, ma ora è il momento di prenderti cura di te.">

Sui social, i fan di Lorenzo si interrogano su quale possa essere il dolore che il modello non riesce a superare, ma nessuna ipotesi è stata confermata.

Intanto, fuori dalla Casa, cotinuanto ad emerege rivelazioni scottanti relative ad un presunto flirt tra Spolverato e il famoso "guru" della moda. Il settimanale Nuovo Tv ha intervistato una persona che sostiene di aver vissuto una notte speciale con Lorenzo, alimentando ulteriormente le chiacchiere sul suo conto.

"Se seguite il Grande Fratello avrete sentito il chiacchiericcio su un fantomatico guru della moda - si legge su Nuovo Tv - un amico speciale di Lorenzo che è chiuso nella casa e vive una tormentata love story con Shaila Gatta. Noi di Nuovo Tv questo signore della moda l’abbiamo trovato! Martedì in edicola leggerete la sua intervista in esclusiva, dove racconta qualcosa che potrà profondamente cambiare i rapporti tra Lorenzo e Shaila. Si parla di una notte, di una serata molto speciale fatta di passione ed emozioni intense. Non perdete le rivelazioni di questa persona".

