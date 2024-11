Grande Fratello, parla la mamma di Lorenzo Spolverato: "Sapevo che con Shaila sarebbe scoppiata la passione""

Gossip TV

Cristina Bracci, madre di Lorenzo Spolverato, ha recentemente condiviso i suoi pensieri sulla relazione nata tra suo figlio e Shaila Gatta all'interno della Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, parla la mammad di Lorenzo Spolverato: "Per lei c'era qualcosa di speciale, una luce diversa. Ho subito pensato: ‘Perderà la testa per lei’”

Durante un'intervista nel programma radiofonico Non Succederà Più di Giada De Miceli su Radio Radio, Cristina ha raccontato di aver notato sin dall'inizio l’interesse di Lorenzo per Shaila.

“Da mamma, ho subito capito che aveva occhi solo per lei”, ha confessato, spiegando come, osservando gli sguardi e l’atteggiamento di Lorenzo, avesse intuito che tra i due sarebbe scoppiata la passione.

Cristina ha descritto i dettagli che l’hanno portata a questa conclusione: “Lo si vedeva dal modo in cui la guardava, dagli occhi. Per lei c'era qualcosa di speciale, una luce diversa. Ho subito pensato: ‘Perderà la testa per lei’”. Anche se Lorenzo in un primo momento non sembrava intenzionato a iniziare una nuova storia, a causa di una recente rottura, la madre ha notato che il legame con Shaila è riuscito a superare qualsiasi esitazione.

Prima di entrare nel reality, Lorenzo aveva infatti concluso una relazione durata tre anni, che, come ha rivelato la madre, era stata la sua prima storia importante: “Si erano lasciati di comune accordo, perché il rapporto era diventato più una semplice amicizia. Nonostante ciò, Lorenzo si era promesso di evitare relazioni per un po’, per non rischiare un’altra delusione”. Tuttavia, una volta nella Casa, la vicinanza con Shaila ha risvegliato in lui sentimenti autentici: “Con lei è scoppiata la passione,” ha commentato Cristina.

La madre di Lorenzo ha anche dichiarato di avere una buona opinione su Shaila: “Mi è piaciuta sin dall’inizio. È una ragazza solare, spigliata, ed è evidente che entrambi si stanno divertendo insieme Shaila ha colpito Lorenzo come un fulmine. Se c’è una ragazza che potrebbe conquistarlo davvero, è lei. Si potrebbe addirittura innamorare”.

Cristina ha poi commentato il comportamento di Shaila con Javier Martinez, affermando che Shaila sembrava già consapevole di non essere veramente legata a lui. “Shaila aveva capito che con Javier non c’era niente di profondo. Certo, ha sbagliato nei suoi confronti perché non è stata del tutto chiara, mentre Lorenzo è stato onesto con Helena, dicendole di vederla solo come amica.”

Ha quindi espresso la sua opinione anche su Helena Prestes, dichiarando: “È simpatica e una ragazza fantastica, ma non è il tipo di Lorenzo. Shaila è molto più il suo tipo”.

Cristina ha voluto infine rispondere alle affermazioni di Enzo Paolo Turchi, il quale aveva insinuato che il legame tra Lorenzo e Shaila fosse solo una messa in scena per le telecamere: “Se non si stufano lì dentro, il loro legame potrebbe durare anche fuori. Li vedo davvero coinvolti, e trovo difficile fingere una tale passione. Per farlo servirebbero capacità da attori di Hollywood! Capisco che per Enzo Paolo possa risultare fastidioso vederli così intimi, ma se Lorenzo non fosse stato realmente preso da Shaila, con la situazione che lei ha avuto, le avrebbe fatto capire chiaramente che non voleva una storia.”

