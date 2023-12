Grande Fratello, parla il figlio di Beatrice Luzzi dopo la turbolenta puntata di ieri

Gossip TV

Valentino Cisilin, figlio di Beatrice, ha commentato con sarcasmo quanto accaduto nel corso della 29esima puntata del Grande Fratello.

Ieri sera, è andata in onda la 29esima puntata del Grande Fratello caratterizzata da accesi litigi, scontri e sfoghi turbolenti tra i due schieramenti ormai presenti nella Casa.

Grande Fratello, il figlio di Beatrice Luzzi interviene dopo le accuse di Anita e Garibaldi

La Luzzi, insieme a Vittorio Menozzi, le due new entry Sergio D’Ottavi e Stefano Miele contro, al solito, Garibaldi e Anita Olivieri e parte di altri inquilini, tra cui Letizia e Paolo. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha inviato la Luzzi e Vittorio in confessionale commentando con loro alcune coccole che i due si sono scambiati sotto le coperte. Le immagini le hanno viste anche gli altri e Anita in particolare, ha criticato duramente l'attrice romana per questi suoi atteggiamenti.

"Era tutto scritto nel copione. A noi non ci interessa proprio. A parte che noi prevediamo il futuro perché noi questa cosa l’abbiamo detta mesi fa. I copioni, quando sono scritti, basta leggerli e interpretarli. Dai, entri qui e passi da Giuseppe a Vittorio…Who’s next? Per favore…Fa la stessa cosa che ha fatto con Giuseppe, uguale."

"Se Anita e Giuseppe ogni tanto si coccolassero romperebbero meno le scatole a noi", è stata la replica della Luzzi. "Il problema è che io non ho bisogno di venire al Gf per farmi fare le coccole, ce ne ho tante fuori" ha ribattuto Anita "Ce li hai degli amici? Io non ho mai visto un tuo amico, c’abbiamo qualche amico fuori Bea? Qualcuno con cui bere un bicchiere di vino e non cascare? Ce l’abbiamo? Dai…Ce l’ha qualche amico fuori? Chiedo per un amico, un altro amico. Dai su, devo venire al Gf a farmi coccolare secondo te? Davanti a tutta Italia? Ce l’ho fuori le coccole, perché devo venire qua? Poi sotto le coperte così…Io non ho parole ragazzi."

Nel corso della puntata, il figlio di Beatrice, ha commentato le dichiarazioni di Anita e anche quelle di Garibaldi, che sostiene da molto tempo ormai che la Luzzi "rigiri le frittate"

"Brindiamo al 2024 con alcol e uova! E tra buoni amici ovviamente", ha scritto Valentino Cisilin.

