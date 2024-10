Grande Fratello, parla Carmen Russo: "Enzo Paolo ha avuto un attimo di crisi"

Gossip TV

Carmen Russo, intervistata in un'esclusiva da SuperGuidaTv, ha parlato del momento difficile vissuto dal marito Enzo Paolo Turchi nella Casa del Grande Fratello.

Dopo aver trascorso alcuni giorni come ospite nella casa del Grande Fratello, Carmen Russo ha presenziato alla Festa del Cinema di Roma, in occasione degli Italian Tv Awards.

Grande Fratello, Carmen Russo parla del momento difficile che ha vissuto Enzo Paolo Turchi

In un'esclusiva intervista per SuperGuida TV, Carmen ha raccontato la breve partecipazione nel reality per sostenere il marito, Enzo Paolo Turchi che stava vivendo un momento particolarmente delicato tanto da voler concludere la sua avventura al Grande Fratello.

“È stato bello tornare nella casa, che tra l’altro è stata rinnovata ed è splendida. C’è un’atmosfera davvero speciale. Quando ero lì mi sono goduta ogni momento, ma è normale che, con il passare dei giorni, inizino a sorgere anche i primi screzi tra i concorrenti."

Un momento delicato è stato vissuto anche dal marito Enzo Paolo Turchi, che prima dell’ingresso della showgirl aveva mostrato segni di malessere al punto da considerare l’idea di abbandonare il programma. A tal proposito, Carmen ha spiegato:

"Enzo Paolo ha avuto un momento di crisi, una situazione in cui si è trovato a fare i conti con tante sensazioni, anche negative. In quel contesto particolare è facile sentirsi vulnerabili e provare un senso di inutilità, che poi porta anche a cercare conferme esterne. Sono davvero grata al Grande Fratello e ad Alfonso per avermi dato la possibilità di entrare e sostenerlo in quel momento."

A conclusione dell’intervista, Carmen ha parlato di Javier che ha recentemente dichiarato di aver avuto un contatto fisico con Shaila, mentre quest’ultima sostiene che tra loro ci sia stato solo un bacio. Carmen ha detto:

"Quando è nato questo rapporto non ero nella casa, quindi non ho vissuto il loro avvicinamento. Ieri però ho visto che Shaila gli ha detto chiaramente che non lo aspetterà una volta fuori dalla casa, e quindi non ci resta che osservare come evolveranno le cose"

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, Javier Martinez ha espresso tutto il suo disappunto e amarezza riguardo alla scoperta di un flirt inaspettato tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Colpito e visibilmente scosso, ha deciso di confidarsi con Mariavittoria Minghetti, rivelando alcuni retroscena che gli avrebbe svelato la stessa Shaila su Lorenzo. Durante lo sfogo, Javier ha deciso di aprirsi completamente, ammettendo di non voler più trattenere ciò che sapeva.

"Sai che c’è? Adesso lo dico, non mi interessa più nulla di quello che può succedere. Non volevo parlarne, ma a questo punto non ho più voglia di tenermelo per me", ha detto Javier con una certa determinazione. Ha poi riportato le parole di Shaila, ricordando la confidenza ricevuta qualche tempo prima: "Ma secondo te a Lorenzo possono piacere anche gli uomini, non solo le donne? Sta sempre abbracciato a Michael".

Secondo quanto riferito dal pallavolista argentino, Shaila avrebbe utilizzato termini molto più offensivi nei confronti di Lorenzo. Un dialogo che, molto probabilmente, verrà affrontato nel corso della prossima puntata del reality, in onda lunedì 4 novembre.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .