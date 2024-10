Grande Fratello, l'attacco di Shaila contro Javier Martinez: “Schifo! Vomito. Uomo? Che brutta figura. Lui per me è morto!"

Gossip TV

Shaila Gatta nelle ultime ore ha inveito contro Javier Martinez colpevole di aver riferito alcune presunte cattiverei che lei avrebbe detto contro Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti.

Dopo la puntata a dir poco turbolenta, andata in onda ieri, gli inquilini della Casa del Grande Fratello sono in gran parte coesi contro Shaila Gatta, colpevole di aver preso in giro Javier Martinez e legarsi a Lorenzo Spolverato dopo che, stando a quanto ha riferito l'argentino, ha ripetutamente parlato male di lui.

Grande Fratello, Shaila Gatta durissima contro Javier

Secondo il 29enne, Shaila avrebbe definito Mariavittoria e Amanda come due donne poco di buono. La confidenza di Javier è arrivata prima a Jessica Marlocchi e poi alle dirette interessate.

Il pallavolista argentino ha raccontato che l’ex velina avrebbe espresso giudizi molto offensivi su Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso, oltre a fare delle insinuazioni anche su Lorenzo Spolverato. Stando al racconto, la Gatta avrebbe messo in dubbio l'orientamento del modello, con cui ha vissuto un’esperienza intensa durante il Grande Hermano, tanto da essere, ad ora, insperabili. Jessica Morlacchi ha poi dato ulteriori dettagli su quanto accaduto, cercando di chiarire il contesto di questi commenti.

"Ha detto che lei è una zo****, sì a MariaVittoria e Amanda - ha dichiarato Jessica confidandosi con Luca Calvani E non è finita qui, anche su Lorenzo ha detto qualcosa. Lei ha detto ‘non ho capito se a Lorenzo piace Michael’. Perché secondo lei Lorenzo era ‘Fr**….’. Ma non ha detto gay, ha detto F**… sono parole pesanti queste. Hai capito? Questa fa la paladina delle donne e dei diritti e poi dice queste cose? Mi viene a dire a me che non do un bell’esempio perché alzo la voce quando litigo con Yulia e poi dice queste parole?

Mariavittoria e Amanda affrontano Shaila Gatta:

Venute a sapere delle presunte offese della ballerina Maria Vittoria Minghetti e Amanda Lecciso, hanno deciso di affrontarla direttamente, chiedendole se davvero avesse utilizzato un termine così pesante nei loro confronti. L'e velina, tuttavia, ha riferito di non ricordare. Successivamente Shaila, parlando con Pamela e Ilaria ha attaccato duramente Javier:

Ecco cosa ha detto Shaila contro l'argentino, come riportato da Biccy:

"Ma adesso... Javier? Mamma mia, che schifo, davvero. Mi fa proprio schifo, ha poco coraggio. Ma uomo di che cosa? Sta facendo una pessima figura e dice cose che non esistono. Pensavo fosse un gentiluomo, mi sbagliavo."

"E poi ha raccontato cose che sono successe sotto le coperte. Da gentiluomo, se proprio incassi il colpo! Se fossi un uomo vero, parleresti in privato. Lui invece va in giro a mettere zizzania, a dire ad Amanda che l’ho insultata. Ma scherziamo? Ma sta bene? Finiscila! Lui per me è morto, non io per lui. Se fosse un signore, non andrebbe a raccontare cose che sono successe tra di noi. Mi vuole screditare, sta proprio esagerando.”

