Grande Fratello, Paolo Masella racconta del suo amore per Letizia Petris e del difficile rapporto con suo padre [VIDEO]

Gossip TV

Ospite a Verissimo, oggi 24 marzo, Paolo Masella ha raccontato del rapporto con il padre e del suo amore per Letizia Petris, conosciuta dentro la casa del GF.

Puntata ricca di ospiti provenienti dal Grande Fratello, quella di oggi, 24 marzo. In studio, infatti, da Silvia Toffanin, su Canale5 si sono raccontati Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Alessio Falsone e Paolo Masella.

GF, Paolo Masella racconta in studio a Verissimo del suo rapporto con Letizia Petris e suo padre

Dopo aver assistito all'intervista di Giuseppe Garibaldi, che ha raccontato della sua esperienza nel reality e anche di come la vicinanza di Beatrice Luzzi sia stata importante per lui, sono entrati in studio Anita Olivieri e Alessio Falsone per parlare della loro neonata storia d'amore. E, infine, è arrivato Paolo Masella, macellaio romano di 23 anni, che nella Casa del GF ha stretto uno speciale rapporto con Letizia Petris.

L'ex gieffino è entrato nella Casa per aiutare sua madre, che l'ha accolto a braccia aperte non appena è uscito dal programma, e non ha mai nascosto di avere un rapporto complesso con il padre:

"Dobbiamo incontrarci e parlare, c'è speranza di risolvere il nostro rapporto, ha capito cosa è successo e qual è il nostro attuale rapporto"

Paolo Masella ha ringraziato Letizia Petris per questo suo nuovo atteggiamento verso il padre:

"Lei è stata fondamentale nel farmi cambiare atteggiamento, lei è stata il fulcro del mio passo in avanti verso mio padre"

I due gieffini, infatti, hanno legato molto proprio per la situazione famigliare e il loro rapporto è cresciuto piano piano, anche perché inizialmente Letizia aveva una relazione al di fuori del programma. Sul loro rapporto Paolo ha dichiarato:

"Il bacio con lei è stato il più bello della mia vita, non ho mai sentito quelle farfalle. In me ha detto che rivede suo padre, è il complimento più bello che poteva farmi, lei stravede per suo padre. Sa essere molto dolce, ma è anche tosta. All'inizio era titubante, stava sulle sue, non voleva esporsi, ma mi sono innamorato di lei per questo anche. Abbiamo progetti per il futuro, pensando che la nostra storia sia quella definitiva"

Scopri le ultime news su Grande Fratello