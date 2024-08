Grande Fratello, Paolo Masella lascia la tv e apre una macelleria

Gossip TV

Paolo Masella, ex concorrente del noto reality show Grande Fratello, ha svelato di aver finalmente realizzato uno dei suoi sogni più grandi dopo la fine della sua avventura televisiva.

Paolo Masella, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha svelato di aver finalmente realizzato uno dei suoi sogni più grandi dopo la fine della sua avventura televisiva.

Grande Fratello, Paolo Masella: "Dopo il Grande Fratello sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare"

Conclusa l'esperienza nella casa più famosa d'Italia, Paolo ha deciso di dedicarsi a un progetto a lungo desiderato: aprire una macelleria tutta sua, in collaborazione con la sorella. Questo traguardo rappresenta per Paolo non solo un ritorno alle sue radici, ma anche la realizzazione di un'ambizione coltivata nel tempo. Durante le settimane trascorse all'interno della casa, Masella aveva spesso parlato del suo amore per la cucina e delle tradizioni familiari legate alla lavorazione della carne. Ora, lontano dalle telecamere, ha potuto trasformare queste passioni in una concreta attività imprenditoriale.

L'ex gieffino ha raccontato che l'idea di aprire una macelleria non è nata per caso, ma è frutto di una passione tramandata di generazione in generazione. Sin da bambino, infatti, Paolo ha respirato l'aria delle botteghe di quartiere, luoghi in cui si incontrano tradizione e dedizione al lavoro. Il suo desiderio è sempre stato quello di creare uno spazio in cui poter offrire ai clienti prodotti di alta qualità, preparati con cura e attenzione ai dettagli.

"La macelleria rappresenta per me non solo un'attività commerciale, ma un vero e proprio sogno che si realizza.Ho sempre voluto mettere in pratica tutto ciò che ho imparato negli anni e condividere questa passione con mia sorella rende tutto ancora più speciale."

L’apertura della macelleria segna quindi l’inizio di una nuova avventura per Paolo, che ora si trova a fronteggiare le sfide del mondo imprenditoriale e costruire una famiglia insieme a Letizia Petris, ex gieffina con cui ha condiviso la sua avventura nella Casa:

"Dopo il Grande Fratello sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare. La mia passione è fare il macellaio, quindi ho deciso di fare questo passo con mia sorella, aprire una macelleria. Sono tornato alla mia vita, a quello che è mio, lavorare, stare con la mia famiglia, stare con Letizia perché dentro (alla casa, ndr) ho trovato l'amore della mia vita. Voglio farla entrare nella mia vita"

L'ex gieffino ha poi concluso:

"Sono un tipo con i piedi per terra, penso al futuro e voglio crearmi qualcosa di solido per costruire una famiglia e per stare sereno. E se non lo faccio rimboccandomi le maniche, non è roba mia".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .