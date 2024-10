Grande Fratello, Pamela Petrarolo scoppia in lacrime: "Penso al mio compagno, abbiamo sofferto così tanto"

Gossip TV

Pamela Petrarolo, tra le protagoniste di questa edizione del GF, si è lasciata andare a un lungo sfogo nella Casa. Ecco cosa ha raccontato!

Pamela Petrarolo si è lasciata andare a un lungo sfogo, scoppiando in lacrime nella Casa del Grande Fratello. La gieffina, che partecipa come concorrente insieme a Eleonora Cecera e Ilaria Galasso, le Non è la Rai, ha raccontato commossa del profondo amore che la lega al compagno Giovanni, con cui ha affrontato diverse difficoltà, dopo la fine del suo matrimonio.

GF, Pamela Petrarolo in lacrime: "Penso al mio compagno, lui mi ha salvata"

Confrontandosi con Helena Prestes e Shaila Gatta, Pamela Petrarolo si è lasciata andare a un lungo pianto, raccontando della sua relazione con il compagno. La gieffina ha rivelato che, dopo la dolorosa separazione dall'ex marito, non riusciva più a credere nell'amore e all'inizio ha fatto fatica ad aprirsi con Giovanni Benevento. Su di lui, Pamela ha rivelato che è stato molto paziente e premuroso e che le è stato accanto in momenti difficili:

"Venivo da una separazione sofferta dal mio ex marito, noi all'inizio stavamo solo al telefono fino al momento in cui…Io avevo paura. Quando finisci un matrimonio, non credi più nell'amore. Poi ho pensato che se era varrivato nella mia vita, c'era un motivo"

Petrarolo ha confessato che se non fosse stato per la grande fiducia di Giovanni, la loro storia non sarebbe andata avanti: "Ha sofferto perché lo facevo tribolare. Non è stato facile gestire le bambine, la casa. Ho fatto fatica. In amore bisogna avere fede, se c'è quella niente e nessuno vi può dividere". La coppia ha avuto una figlia insieme, Futura, che a detta della gieffina "è uguale a lui".

GF, le Non è la Rai e Yulia Bruschi contro Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi

Non si placano le tensioni nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini: nel corso delle scorse ore, infatti, le Non è la Rai e Yulia Bruschi non si sono risparmiate su Jessica Morlacchi e Maria Vittoria Minghetti, accusate di parlare sempre alle spalle e lanciare sguardi torvi.

Secondo le 4 gieffine, a cui si è aggiunta anche Shaila Gatta, Morlacchi e Maria Vittoria passerebbero il tempo a spettegolare su quanto succede nella Casa e avrebbero un atteggiamento infantile. Yulia, tuttavia, ha concluso la discussione, replicando che "non sono il centro della nostra vita" e che non ha certo intenzione di litigare con loro.

Nel corso della notte, tuttavia, un'accesa discussione si è verificata proprio tra Yulia e Maria Vittoria, con la seconda che ha accusato la modella di averle dato una spallata!

