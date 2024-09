Grande Fratello, Pamela Petrarolo ha un malore: panico tra gli inquilini. Ecco come sta ora [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, al GF, si è scatenato il panico tra gli inquilini, quando Pamela Petrarolo ha avuto un malore. Ecco come sta ora.

Panico nella Casa del Grande Fratello: dopo pranzo, Pamela Petrarolo ha avuto un malore ed è stata subito soccorsa dagli altri inquilini del programma di Canale5. L'ex volto di Non è la Rai si è sentita poco bene e sembra che il mancamento sarebbe avvenuto dopo che si era sottoposta a un massaggio, praticatole da Shaila Gatta.

GF, malore per Pamela Petrarolo: panico nella Casa

Pamela Petrarolo è una delle concorrenti dell'ultima edizione del GF, insieme a Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. L'ex volto del noto programma condotto da Ambra Angiolini nella giornata di ieri, 24 settembre, ha avuto un malore, nato dopo che Shaila Gatta si è offerta di praticarle un massaggio.

Ma, dato che l'ex Non è la Rai aveva appena terminato di pranzare, evidentemente, il massaggio ha contribuito a provocarle un malore: "Non mi sento bene, sento che mi sta risalendo il pollo con il riso" avrebbe dichiarato, prima di perdere i sensi, mandando in panico gli altri gieffini. Immediati sono stati i soccorsi degli altri concorrenti che le hanno sollevato le gambe e hanno cercato di farla riprendere, rassicurandola nel contempo.

Helena Prestes ha chiesto agli altri gieffini di non accalcarsi intorno a Petrarolo, per permetterle di respirare, mentre Eleonora Cecere le ha sollevato le gambe. Shaila Gatta si è fatta avanti per aiutarla a recuperare le forze e persino Enzo Paolo Turchi ha avuto per l'inquilina parole di conforto, dicendole di rilassarsi perché era tutto sotto controllo.

E io lo sapevo che si sarebbe sentita male, appena ha detto che "me sta a salì el pollo col riso"

Forza su Pamela #grandefratello pic.twitter.com/XxxI4RT6gc — Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) September 24, 2024

GF, le nomination della terza puntata

Il nuovo appuntamento con il GF sarà domani sera, giovedì 26 settembre. Nessun nuovo ingresso previsto, dopo l'arrivo di Clayton Norcross, come annunciato da Alfonso Signorini.

Al termine della terza puntata del GF, andata in onda lunedì 23 settembre 2024, sono emersi i nomi degli inquilini che rischieranno di dover andare via dalla casa. I preferiti del pubblico sono al momento Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi, vincendo al televoto contro altri sette concorrenti: Giglio, Ila, Le Non è la Rai, Lorenzo, Luca e Yulia.

Nessun eliminato per questa terza puntata, mentre al televoto sono finiti 3 concorrenti. Inffatti, a fare incetta di voti sono stati Yulia, Iago e Ilaria Clemente.

