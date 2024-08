Grande Fratello: Ilaria, Pamela ed Eleonora le tre ex ragazze di Non è la Rai come unico concorrente

Gossip TV

Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo saranno un unico concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello.

Le tre ex ragazze di Non è la Rai, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo saranno un unico concorrente nella nuova edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, tre ex di Non è La Rai parteciperanno come unico concorrente

Ad annunciarlo, il portale di Davide Maggio che questa mattina ha comunicato altri sette concorrenti ufficiali che varcheranno la porta rossa più famosa della tv. Le tre ex showgirl parteciperanno come un unico concorrente come è avvenuto nella sesta edizione del programma con le tre sorelle Selassiè.

Le tre ragazze sono rimaste amiche dopo il programma e oltre al grande legame che le ha unite, hanno avuto tutte e tre diversi e importanti problemi di salute per i quali hanno rischiato la vita. Insieme hanno anche inciso un singolo, Sola Tu Mi Vuoi. L'ultima loro apparizione televisiva è stata nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona dove hanno raccontato parte della loro vita lavorativa e familiare che ha avuto per tutte e tre risvolti drammatici.

Non è la Rai è stato un popolare programma televisivo italiano degli anni '90, trasmesso su Italia 1 dal 1991 al 1995 e ideato da Gianni Boncompagni. Rivolto principalmente a un pubblico giovane, lo show ha segnato un'epoca, diventando un fenomeno culturale per la generazione di quegli anni. Il programma vedeva protagoniste ragazze adolescenti, molte delle quali poi diventate celebri nel panorama televisivo italiano, impegnate in esibizioni di canto, ballo e giochi. Le ragazze, chiamate "ragazze di Non è la Rai," eseguivano principalmente coreografie di gruppo e playback di canzoni pop italiane e internazionali. L'atmosfera dello show era fresca e leggera, caratterizzata da un mix di performance musicali e momenti di intrattenimento.

Non è la Rai ha lanciato la carriera di molte future showgirl e attrici italiane, tra cui Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore e Laura Freddi. Ambra, in particolare, è diventata il volto simbolo del programma, grazie anche alla conduzione di uno spazio tutto suo all'interno della trasmissione. Classe 1976, Ilaria, Eleonora e Pamela sono tutte e tre romane e hanno mantenuto con il tempo un lungo e profondo legame. La Petrarolo è stata una delle naufraghe della 16°edizione de L'Isola dei Famosi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .