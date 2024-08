Grande Fratello, nuovo due di picche per Alfonso Signorini: "Ha rifiutato nonostante l'ottima offerta economica"

Gossip TV

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia dice no alla prossima edizione del Grande Fratello: il conduttore Alfonso Signorini cambia strategia e lancia la proposta a ben tre ex volti di Non è la Rai.

Brutte notizie per Alfonso Signorini, che ha ricevuto un altro due di picche. Stiamo parlando del Principe Emanuele Filiberto di Savoia che ha declinato l'offerta della produzione di entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello, in partenza il 16 settembre su Canale 5.

Emanuele Filiberto dice no al Gf

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. Le cose, però, non si stanno mettendo bene per Alfonso Signorini, che continua a collezionate un "no" dopo l'altro: da Ronn Moss a Francesco Oppini e Karina Cascella fino al campione olimpico Thomas Ceccon.

Come se non bastasse, il conduttore del popolare reality show di Canale 5 ha ricevuto un due di picche da un personaggio "reale". Stiamo parlando del Principe Emanuele Filiberto di Savoia che, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, avrebbe rifiiutato la proposta di entrare a far parte del cast della nuova edizione del Gf:

Leggi anche Oriana Marzoli sotto accusa: ecco perché

Emanuele Filiberto ha rifiutato il Grande Fratello nonostante gli fosse stata proposta un'ottima offerta economica e una permanenza limitata nella Casa più spiata dagli italiani.

Alfonso Signorini cambia strategia!

Rumor rivelano anche che Emanuele Filiberto avrebbe fatto una controproposta alla produzione del Grande Fratello, ovvero quella di partecipare al programma come opinionista invece che come concorrente. Alfonso Signorini, però, non avrebbe accettato e cambiato strategia, puntando su alcuni ex volti di Non è la Rai: Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Elenora Cecere. Almeno loro accetteranno di entrare nella famosa Casa di Cinecittà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.