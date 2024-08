Gf Vip, Oriana Marzoli sotto accusa per i regali di lusso da parte dei fan

Gossip TV

L'influencer venezuelana, tra le protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, è al centro di roventi polemiche per via di alcuni regali ricevuti dai suoi sostenitori.

L'influencer venezuelana Oriana Marzoli, tra le protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip ma anche di tanti reality spagnoli, è al centro di roventi polemiche per via di alcuni regali ricevuti dai suoi sostenitori.

Oriana Marzoli e i regali costosi che riceve dai fan

Selvaggia Lucarelli ha recentemente lanciato una dura critica contro gli influencer, con un'inchiesta mirata a smascherare quelli che lei definisce "scrocconi" del web, andando a svelare le pratiche discutibili che caratterizzano molti di questi personaggi. A tal proposito, la Marzoli è finita al centro di un'inchiesta seguita dal giornalista Gabriele Parpiglia che ha annunciato di aver fatto una segnalazione al Codacons, ovvero l'associazione per i diritti dei consumatori. Ma cosa è successo? L'ex gieffina, attraverso il suo canale Broadcast che conta oltre 50 mila iscritti, ha segnalato ai suoi fan, alcuni oggetti che non riusciva a trovare (trattasi di stivali costosi o una macchina fotografica) nella chat ha espresso il grande desiderio di averli non riuscendogli a trovare e quindi i suoi ammiratori hanno deciso di regalarglieli. La modalità forse discutibile è che la Marzoli nel canale, ha condiviso marca e modello come se avesse la speranza che qualcuno di loro trovasse il suo oggetto del desiderio. C'è da sottolineare, comunque, che Oriana non ha mai fatto una richiesta esplicita.

Questi episodi hanno generato discussioni sul modo in cui Oriana "sfrutti" il legame con i suoi fan, usando la sua visibilità e il potere delle parole per ottenere oggetti di lusso che altrimenti potrebbe acquistare autonomamente. La strategia è apparsa a molti come un modo per sollecitare doni senza chiedere esplicitamente, alimentando così ulteriori critiche sul comportamento degli influencer e sulla loro trasparenza nei confronti del pubblico. Anche se queste richieste possono sembrare innocue, per alcuni si tratta di un esempio di come certe figure pubbliche possano manipolare la propria popolarità per trarne vantaggi personali, mettendo in discussione l’autenticità del rapporto tra l’influencer e i suoi seguaci.

"C'è qualcosa di malato in questo sistema" ha tuonato Parpiglia e aggiungendo, non a torto, che sarebbe meglio fare beneficenza piuttosto che fare questo tipo di regali a persone che sicuramente hanno modo di permetterselo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .