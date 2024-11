Grande Fratello, nuovo confronto tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti: "Ti ho sempre percepita finta" (VIDEO)

Gossip TV

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato un nuovo confronto tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti: ecco cosa è successo tra le due discusse concorrenti dell'attuale edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani martedì 12 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti si sono rese protagoniste di un nuovo confronto in cui hanno affrontato tutti i motivi delle loro discussioni.

Shaila e Mariavittoria a confronto

Nuovo faccia a faccia nella Casa del Grande Fratello tra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda domani su Canale 5, le due discusse concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di confrontarsi e chiarire una volta per tutte le loro rispettive posizioni.

Riferendosi al percorso di Shaila e Lorenzo Spolverato nella Casa del Gran Hermano e al loro ritorno in Italia, Mariavittoria ha ammesso di aver trovato alcuni comportamenti dei due concorrenti del Gf un po' esagerati e fuori luogo, ma soprattutto irrispettosi nei confronti di Javier Martinez. "Sono partita sulla difensiva, accettami così come sono, io lo faccio con te...Ho pianto con te" ha dichiarato la ballarina cercando di trovare un punto d'incontro con la sua compagna di avventura. "Ti ho sempre percepita finta, avevo un'idea di te che non è vera" ha ammesso la dottoressa, pur dichiarando di stimarla come persona.

Leggi anche Javier non molla Shaila al Gf!

Le due concorrenti del Gf hanno poi spostato il discorso su Javier e Lorenzo. Senza troppi giri di parole, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha ammesso di non aver gestito bene le proprie emozioni e di voler migliorare il suo comportamento nella Casa. Dichiarazioni che hanno colpito Mariavittoria, che alla fine ha deciso di tendere una mano a Shaila.

La gelosia di Shaila

Non c'è pace per Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. La ballerina, che sembrerebbe aver chiarito i dissapori con Mariavittoria Minghetti, si è resa protagonista di un duro scontro con Lorenzo Spolverato. Il motivo? Il milanese si è appartato con Helena Prestes per parlare il loro rapporto scatenando la gelosia della sua amata fidanzata. La concorrente ha sottolineato di non aver nulla contro la modella, ma di non credere a un'amicizia tra di loro. Motivo per cui, vedendoli insieme, Shaila ha sbottato. La giustificazione data dal ragazzo non è stata per niente convincente, anzi ha fatto innervosire ancora di più Shaila. Come si metterà la situazione tra i due?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.