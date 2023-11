Grande Fratello, nuovo avvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, sembra ci sia un avvicinamento in corso tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa è successo!

Questa edizione del Grande Fratello sta facendo parlare soprattutto per il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il bidello e l'ex volto della soap di Canale5 Vivere, infatti, sono stati legati per due settimane da quello che sembrava un sentimento molto intenso, ma che è poi venuto meno a causa dell'atteggiamento di Garibaldi verso Beatrice. Dopo diverse incomprensioni, anche a causa della presenza di Anita Olivieri, Giuseppe aveva chiuso la storia con Beatrice Luzzi, non mancando però di continuare a punzecchiarla.

GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di nuovo vicini?

Durante la festa di ieri sera, i due gieffini si sono nuovamente confrontati e Beatrice non ha perso occasione per punzecchiare il bidello, chiedendogli con insistenza se finalmente era pronto a chiederle scusa per come si era comportato nei suoi confronti nel corso delle ultime volte. Garibaldi, in risposta, le ha ricordato la lettera che ha scritto per lei in occasione del pranzo del ringraziamento in cui tutti i coinquilini si sono dedicati un pensiero reciproco e ha poi esordito con un:

"Te l'aspettavi o no il grazie il giorno del ringraziamento? Mi sono scusato tante volte"

Provocando la reazione infastidita di Beatrice, per la quale Garibaldi non ha mai davvero chiesto scusa, né si è comportato in maniera corretta con lei. Il bidello, tuttavia, non si è fatto trovare impreparato e le ha restituito la frecciatina, chiedendole di essere sincera con lui: "Non sono stato un jolly io per te?". Tuttavia, in un secondo momento, Garibaldi l'ha nuovamente cercata e ha tentato di scoprire se l'attrice sentisse la sua mancanza. Il suo atteggiamento contraddittorio ha provocato un'immediata reazione di Beatrice Luzzi, che ha rinfacciato al bidello:

"Meno di prima mi manchi, mi sta calando. Mi sta passando, faccio i miei conti. Sono una giocatrice o no? Una grande giocatrice, che vuoi da me? Lo sai che devi fare una grossa immensità per riconquistarmi, io mi organizzo, lo sai"

Garibaldi allora è diventato serio e le ha detto con calore che sperava solo di vederla felice:

"Siamo in due. Se voglio io sono capace di fare tuttto quello che posso e andare oltre. Io sono felice se ti vedo felice."

