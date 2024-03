Grande Fratello, nota attrice si schiera dalla parte di Grecia Colmenares e attacca Beatrice Luzzi: "Così è troppo!"

Gossip TV

L'attrice Nina Soldano sbotta sui social durante la diretta del Gf e difende Grecia dalle accuse di Beatrice Luzzi.

L'amicizia nata al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares è ormai un lontano ricordo. A commentare il loro scontro di fuoco in diretta al Grande Fratello ci ha pensato l'attrice Nina Soldano che, senza mezzi termini, si è schierata apertamente dalla parte della concorrente venezuelana.

Nina Soldano dalla parte di Grecia Colmenares

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 4 marzo 2024 su Canale 5, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares si sono rese protagoniste di un duro scontro in diretta in cui sono volate accuse e offese. Confronto che è stato commentato e criticato da molti sui social. Tra questi anche la nota attrice di Un posto al Sole, Nina Soldano, che ha difeso pubblicamente la sua collega venezuelana:

Non mi espongo quotidianamente, ma quello che vedo e che sento è troppo. Trovo davvero riluttante che una donna di "spessore" come Beatrice Luzzi vada contro Grecia Colmenares in un modo così bieco. Capisco il gioco al massacro pur di sopravvivere al Grande Fratello, ma così è davvero troppo...

Nina ha poi continuato invitando Beatrice a essere più generosa nei confronti degli altri concorrenti del Gf ancora in gioco:

Beatrice sei già una finalista del Grande Fratello, sii generosa e dai spazio anche ad altri concorrenti. Se sono donne, poi, ancora di più. Grecia ho avuto il privilegio di conoscerla sul set e vi posso garantire che è una donna intelligente, sensibile e molto ironica. Grecia Forever!

