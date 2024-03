Grande Fratello, Alfonso Signorini affronta Anita Olivieri: "Temi la fama? Magari esci e non ti fila nessuno, non è scontato"

Gossip TV

Anita Olivieri chiude con Giuseppe Garibaldi e viene rimproverata in diretta al Gf da Alfonso Signorini.

Anita Olivieri è stata la protagonista indiscussa dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 4 marzo 2024 su Canale 5. Dopo essere stata rimproverata in diretta da Alfonso Signorini, la giovane concorrente ha parlato della sua decisione di allontanarsi da Giuseppe Garibaldi e pianto per alcune affermazioni di Beatrice Luzzi.

Anita Olivieri sotto accusa

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri è stata rimproverata da Alfonso Signorini per alcune dichiarazioni fatte nella Casa durante la settimana. Parlando con Massimiliano Varrese, la ragazza ha rivelato di temere la fama e di essere infastidita dall'idea di essere avvicinata o disturbata da chi la riconosce. Affermazioni che hanno spiazzato tutti e provocato la reazione del conduttore:

Benedetta figlia, almeno ti pesasse una volta uscita di qua. La fama è la fama. Devi solo ringraziare. Mica ce l'ho con te. Magari uscite dal Grande Fratello e non vi si fila nessuno. Non è così scontato. Vedo che voi continuate a fare una serie di elucubrazioni. Andateci piano. Il Grande Fratello non è la casa delle opportunità, le opportunità ve le create da soli. Vuoi recitare la parte dell'incompresa anziché dire che hai detto una cavolata.

Ma non è finita qua per Anita. Interpellata da Signorini, la concorrente del Gf ha anche chiarito la sua posizione nei confronti di Giuseppe e svelato i motivi che l'hanno spinta a prendere le distanze da lui:

Ho sempre cercato di parlare con lui, prima di litigare. Però prima della puntata viene da me dicendo di voler risolvere, poi vede le clip e fa lo show. Quindi Alfonso per me basta. A lui interessa il giudizio delle persone, cerca l'approvazione. Dovrebbe godersi il nostro rapporto, senza ansia. Abbiamo sempre parlato dei nostri problemi, glielo avevo detto che avevo iniziato a vivere in modo pesante il nostro rapporto.

L'allontanamento di Anita è stato commentato anche da Beatrice Luzzi, che l'ha criticata accusandola di aver usato Giuseppe. Accuse che non sono andate per niente giù alla diretta interessata, che non è riuscita a trattenere le lacrime:

Beatrice è una persona che non si autoanalizza mai, le consiglio uno psicologo quando uscirà perché ne ha bisogno. Io stavo per uscire per causa sua. Io non ho più parlato di lei, non ho più messo bocca, lei continua a parlare di me. Tutto quello che dice di me è quello che pensa di se stessa. Io sono cresciuta, ho lavorato su me stessa, lei è rimasta come è entrata. È vergognoso, sono una persona migliore.

