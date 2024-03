Grande Fratello, Mriko duro con Perla: "Non sono il tuo porto sicuro". Lei replica: "Il mio porto sicuro sono io" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale5, Mirko e Perla hanno avuto un acceso confronto!

Al Grande Fratello, anche nella puntata di questa sera, lunedì 4 marzo, non poteva mancare un confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Questa volta, tuttavia, sotto lo sguardo del conduttore Alfonso Signorini, nello studio di Canale5, tra i due innamorati sono volati stracci, a causa della simpatia che è nata tra Perla e Alessio Falsone nella Casa di Cinecittà.

GF, Mirko contro Perla: "Non voglio essere il tuo porto sicuro". Lei replica infuriata: "Non lo sei, dopo quello che mi hai fatto passare, io lo sono!" [VIDEO]

I fan dei Perletti non saranno molto felici di questo acceso confronto tra i loro beniamini. Dopo aver mostrato il video in cui Perla parlava in codice di Anita e Alessio con Sergio D'Ottavi e Greta Rossetti, Signorini ha fatto entrare Mirko in studio, affinché lui e Perla potessero parlare. L'ex concorrente di TI non è parso particolarmente felice delle parole dette in precedenza da Perla e di come lei non avesse nascosto la simpatia per Alessio.

Alla Vatiero, Mirko ha dichiarato con fermezza:

"Premetto che qui si rida, anche se non c'è niente da ridere. Ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Ho visto tanti altri messaggi in codice e comportamenti che danno conferma ai miei dubbi. Mi sono arrivati tanti messaggi sulle scarpe, mentre parlavano in giardino. I discorsi aperti dopo le due di notte e senza microfoni. Pensano che io non noti queste sfumature. Perla, sono molto deluso, hai fatto capire che sono il tuo porto sicuro, la tua scelta di comodo, in attesa che qualcun altro ti dia una conferma."

Perla ha replicato dicendo che i dubbi li ha anche lei e che lui non ha fatto nulla per aiutarla a chiarirli. Mirko ha poi lanciato una frecciatina all'amicizia con Greta e ha ribadito che non è la scelta comoda. Perla, tuttavia, in maniera molto dura ha replicato:

"Gurda che tu non sei il mio porto sicuro, dopo questi 6-9 mesi io ho capito chi sono io e che il porto sicuro sono io"

