Grande Fratello, Monia La Ferrera sbugiarda Massimiliano Varrese: "Mi hai tradita quando stavamo insieme" [VIDEO]

Al GF, Monia La Ferrera ha ricordato a Massimiliano Varrese del suo tradimento nei suoi confronti...Ecco cosa ha detto!

Con l'ingresso di Monia La Ferrera nella casa del Grande Fratello, tra lei e Massimiliano Varrese ci sono stati diversi momenti in cui sembrava che ci potesse essere un riavvicinamento tra i due gieffini. Prima di essere entrambi concorrenti all'interno del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, infatti, i due sono stati insieme circa 15 anni fa per un intero anno: un vero colpo di fulmine che li portò a convivere dopo pochissimi mesi di conoscenza.

GF, Monia La Ferrera smaschera il tradimento di Varrese: "Mi hai tradito, so anche con chi"

L'arrivo della sua ex, come ha rivelato Varrese a Beatrice Luzzi, lo aveva portato a riconsiderare il rapporto con Valentina Meis, la sua ultima compagna e madre della piccola Mia. L'attore aveva addirittura pensato a un possibile riavvicinamento alla sua ex, vista l'evidente gelosia per la sua amicizia con Vittorio Menozzi.

Tuttavia, Monia La Ferrera sembra alquanto indifferente alle avanches di Varrese e non ha mancato di sottolineargli che è ben consapevole di chi lui sia e di come si comporta nella casa del GF. Ieri sera, domenica 17 dicembre, infatti, i due si sono ritrovati in cucina e non hanno mai smesso di punzecchiarsi a vicenda. Mentre Varrese cercava di stuzzicarla e la invitava a non mettersi sulla difensiva, Monia La Ferrera gli ha risposto piccata di non farsi troppi castelli in aria:

"Non mi sto difendendo, sto rispondendo a ciò che stai dicendo. Ma sei tu che stai parlando, io non sto dicendo niente. Mi dici che mi metto sulla difensiva, ma sto solo rispondendo alle cose che dici."

Quando i due si sono ritrovati a toccare l'argomento "fedeltà nella coppia", Varrese ha provato a darsi delle arie ricordando di non aver mai tradito in vita sua, ma l'ex compagna lo ha subito stroncato, ricordandogli, invece, di un episodio particolare di quando erano una coppia:

"Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso e mi ricordo pure chi è"

Il guru dice di non aver mai tradito ma Monia lo smerda : "Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso...e mi ricordo pure chi è".

