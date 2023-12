Grande Fratello, Massimiliano ritrova nella Casa la sua ex fidanzata Monia e si contraddice ancora una volta

Gossip TV

Massimiliano Varrese ritrova nella Casa del Grande Fratello la sua ex fidanzata Monia La Ferrera e smentisce da solo.

Nel corso della 24esima puntata del Grande Fratello, Monia La Ferrera, 35enne di Catania, ha fatto il suo ingresso ufficiale come nuova come concorrente del Grande Fratello.

Massimiliano Varrese, ama Heidi, poi Valentina poi scrive a Monia

La donna, oltre a essere una mamma single e svolgere il lavoro di hostess è anche una delle ex fidanzate di Massimiliano Varrese con la quale l'attore ha detto di aver convissuto per ben nove anni. Appena c'è stato l'incontro, Massimiliano era esterrefatto e ha affermato di non vederla e sentirla da diversi anni. "Sono contenta di vivere questa esperienza con te! Sarà un’esperienza bellissima”, ha dichiarato La Ferrera prima di abbracciare l’ex fidanzato. Poco dopo Massimiliano ha confessato di aver pensato a lei prima di entrare nella Casa e di averle scritto. Insomma, nel giro di una manciata di minuti, Varrese si è contraddetto come spesso accade. All'inizio della sua avventura al Grande Fratello ha detto di essere single e poco dopo si è preso un'infatuazione piuttosto seria ne confronti Heidi Baci. La 26enne come sappiamo è uscita dalla Casa e anche detto a di non aver alcun interesse nei confronti dell'attore romano. Varrese quindi ha voltato pagina e dopo aver incontrato la madre si sua figlia, Valentina Melis ha ammesso di essere ancora innamorato di lei e di "sperare n un miracolo";

"Sono sempre innamorato di Valentina - ha dichiarato Massimiliano parlando di Valentina - Dal fondo del mio cuore sogno in un miracolo. Mi auguro che questi due anni di distacco servano a rivalutare un sacco di cose. Io ho rivalutato un sacco di cose. Il mio sogno è riunire la mia famiglia, il nostro è stato un amore enorme. La decisione la prendemmo di comune accordo, è stato un insieme di cose. o e lei non ci siamo mai più confrontati, per me è un tasto molto doloroso. Io credo di essere ancora innamoratissimo."

Dunque Massimiliano prima era innamorato di Heidi, poi lo è ancora di Valentina e infine pensava ad un'altra ex fidanzata. L'incoerenza dell'attore romano è ormai alquanto evidente ai telespettatori.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.