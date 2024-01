Grande Fratello, Monia La Ferrera: "Ho perso il mio obiettivo" (VIDEO)

Gossip TV

Lo sconforto di Monia La Ferrera al Gf.

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 29 gennaio 2024 su Canale 5. Nell'attesa, Monia La Ferrera si è lasciata andare a uno sfogo con Greta Rossetti in cui ha ammesso di aver pensato molto anche al suo rapporto con Massimiliano Varrese.

Monia La Ferrera in crisi

Tra le concorrenti al televoto questa settimana c'è anche Monia La Ferrera. Amareggiata e delusa per aver messo da parte la sua serenità e aver lasciato spazio ai pensieri negativi, la giovane concorrente del Grande Fratello si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime. Parlando con Greta Rossetti, Monia ha confessato:

Max è una persona alla quale voglio bene, non posso negarlo. Con lui cè chimica, attrazione, c'è tutto...Questa settimana mi sono accorta che ho perso completamente di vista il mio obiettivo...Anita mi ha nominata perché ha visto Massimiliano stare male, un colpo al cuore è stato! E questo va a riflettersi su tutto...

Leggi anche Il segreto di Perla Vatiero su Mirko Brunetti

Pronta a supportarla, Greta ha invitato Monia a non abbattersi e ad approfittare di questa avventura al Gf per affrontare le sue fragilità e ritrovare se stessa:

Ti capisco perché sei uguale a mia madre. Sei una mamma magnifica, però amore tu sei stata leonessa per troppo tempo. Arriva poi un punto della vita dove invece hai bisogno di essere un leoncino. La tua vita è cambiata e tu hai bisogno di ritrovarti e ricucire tante ferite che hai...magari sei anche pronta a trovare un amore, ma farlo qui dentro è tosta. A oggi è così e non te ne puoi fare una colpa [...] Tu devi uscire da qui più leonessa di prima.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.