Grande Fratello, il segreto di Perla Vatiero su Mirko Brunetti: "Ecco come è veramente andata"

Perla Vatiero parla al Gf dell’ultima sera passata con Mirko Brunetti prima di partecipare a Temptation Island.

Stasera, lunedì 29 gennaio 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra i concorrenti a rischio eliminazione anche la giovane e discussa Perla Vatiero che, nelle ultime ore, ha rivelato altri dettagli inediti sul suo rapporto con l'ex Mirko Brunetti.

Perla Vatiero e l'ultima notte con Mirko Brunetti

Tempo di confessioni per Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, la giovane concorrente ha rivelato alla sua amica Letizia Petris alcuni dettagli inediti sull’ultima notte passata con Mirko Brunetti prima di partire per Temptation Island:

Se tornasse lui qui dentro una settimana? E che fa? Se lo voglio qui? Mi mettete in difficoltà. Non che cambio io, io sono io. All’inizio non ero come adesso? È il mio modo di essere, io sono diesel. Io sono subentrata in un contesto già formato… me lo dice sempre anche Mirko, che sono una che parte piano. Non potevo entrare a bomba, io amo sono diesel ed entro in una situazione televisiva di due mesi e cerco di conoscere le persone, di capire e di captare con chi posso parlare, confidarmi e scherzare. Poi sono me stessa, il mio carattere è quello, io sono io e non c’è falsità. Io non subentro a gamba tesa e sono fuori luogo, io osservo, vedo la situazione. Pensate da cosa arrivavo. Non vedevo Mirko da cinque mesi...

Come riporta Biccy, l'ex amato e discusso volto di Temptation Island ha continuato raccontando:

Il giorno prima di entrare a Temptation Island, la notte prima siamo stati insieme, sì in quel senso. poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro. Non è stata una cosa normale e credo si capisca. Avete capito voi mentalmente io cosa ho dovuto affrontare? Io che penso che l’ultima volta da sola con lui siamo stati insieme e poi lo rivedo in una casa con mille telecamere.

