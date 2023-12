Grande Fratello, Monia La Ferrera: "Ci sono cose che vorrei lui non sapesse" (VIDEO)

Gossip TV

La concorrente del Gf si racconta a Rosanna Fratello rivelandole cosa l'abbia spinta a cambiare.

A pochi giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello, Monia La Ferrera si è lasciata andare a uno sfogo circa la sua situazione sentimentale. Senza troppi giri di parole, la concorrente ha ammesso di non aver trovato nessuno all'interno della Casa che possa interessarle, neanche Massimiliano Varrese.

La confessione di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera è una delle ultime arrivate nella Casa del Grande Fratello. Confrontandosi con Rosanna Fratello, la nuova gieffina ed ex fiamma di Massimiliano Varrese si è raccontata e spiegato quali siano oggi i suoi desideri in ambito sentimentale. Trovare un uomo non rientra di certo tra le sue priorità:

Non mi interessa. Qui non ho trovato nessuno di così tanto interessante, neanche Massimiliano. Federico? No no, non è proprio il mio tipo. Non è una mia priorità, ho troppe cose nella testa che devo risolvere. Sono orgogliosa di me perché non dipendo da nessuno, solo da me stessa. Sono sempre stata esigente [...] Con Massimiliano siamo stati insieme 9 mesi. Ci sono cose che vorrei lui non sapesse di me, me ne vergogno un pò...forse non ho superato quello step in più, non mi sento ancora pronta a raccontare delle cose a lui. So che lui ha una sensibilità diversa, è speciale. Io sono cambiata tanto.

Parole che hanno colpito Rosanna, che ha dedicato parole di grande stima nei confronti della concorrente del Gf:

Sei giovane, sei una persona con dei valori importanti...hai dei sani principi. Massimiliano è più vicino a te, io parlo con te perché ti sento. Anche io non sono una che si apre [...] Hai detto, però, una cosa buona. La Monia che prima si tirava indietro adesso certe cose le affronta...hai affrontato una cosa difficile, ma l'hai risolta. La tua forza è stata ripagata. Puoi essere orgogliosa.

