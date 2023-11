Grande Fratello, Mirko: "Tra me e Angelica c'è affinità", Greta sbotta ancora: "E' un bambino di 12 anni"

Mirko e Angelica sembrano sempre più vicini e suscitano il chiacchiericcio anche degli altri inquilini del Grande Fratello. L'ex tentatrice Greta Rossetti, è sul piede di guerra.

Anita Olivieri ha poi confessato ad altri compagni d'avventura curiosi di questo rapporto che Angelica ha ammesso persino che Mirko è fisicamente il suo tipo. Nel mentre, Greta Rossetti ha definito la Baraldi una gatta morta ma anche puntato il dito contro il suo (ex?) fidanzato:

"Vado a mettere ordine nella Casa, a domani sera!" ha scritto poi ieri la Rossetti facendo intendere un suo ritorno nella Casa per affrontare nuovamente Mirko.

Angelica: “Facciamo qualcosa per la mezzanotte per Greta…tipo dei biscotti con scritto ‘AUGURI GRE’ o qualcosa…



No vabbé Greta che a lei vuole portare dei croccantini STO MALE.#grandefratello pic.twitter.com/9AHsb2zdhC